Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Καθηκόντων Διοικητή ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ Β΄» στον Καρέα, η τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) «ΑΙΓΕΑΣ», από τον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου στον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ Δανιήλ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Δημήτριος – Eλευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, o Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Καμπάς, μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, εκπρόσωποι των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί και λοιποί προσκεκλημένοι.