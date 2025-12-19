Τελετή Ορκωμοσίας των Πρωτοετών Σπουδαστών Τάξεως 2029 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων - ΦΩΤΟ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, παρέστη σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην τελετή Ορκωμοσίας των Πρωτοετών Σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος.

Μετά το πέρας της ορκωμοσίας, ο κ. Δαβάκης δήλωσε:

«Η Σχολή Ευελπίδων, έχει μακραίωνη ιστορία και ξεχωριστή προσφορά στο Έθνος. Παρέχει υψηλού επιπέδου στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, διαμορφώνοντας αξιωματικούς με ήθος, πειθαρχία και υψηλό αίσθημα καθήκοντος.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική ημέρα για τις νέες και τους νέους μας που έδωσαν τον όρκο του Πρωτοετή Εύελπι. Με τον όρκο αυτόν, εντάχθηκαν στη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων και ανάλαβαν την ύψιστη τιμή και ευθύνη να υπηρετούν την Πατρίδα με πίστη, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους νέους Ευέλπιδες, καθώς και στις οικογένειές τους, που στήριξαν την επιλογή τους να υπηρετήσουν την Πατρίδα.

Εύχομαι υγεία, δύναμη και καλή σταδιοδρομία σε όλους».

Παρόντες ήταν επίσης ο Συνταγματάρχης (ΠΒ) Ανδρέας Προδρόμου ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΦ, ο Διοικητής της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναύαρχος Σπυρίδων Τσιαφούτης ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, όλα τα μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανώτατα και ανώτερα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και απόστρατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.