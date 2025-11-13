Τελετή Ορκωμοσίας των νέων Αξιωματικών της ΣΑΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης παρέστη σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Στην τελετή ο κ. Υφυπουργός επέδωσε τα ξίφη στους νέους Αξιωματικούς, ενώ τη Δοξολογία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ.

Παρόντες ήταν ο Υποστράτηγος Γεώργιος Ανδριώτης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστρατήγου Γεώργιου Κωστίδη, ο Διευθυντής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Σταυριανόπουλος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναυάρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 251 ΓΝΑ Ταξίαρχος (ΥΝ) Αθηνά Καρυδάκη ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτεράρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΑ Ταξίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Καπίρης, η Διοικητής ΣΑΝ Ταξίαρχος (ΥΝ) Μαρία Γιαννοπούλου, εκπρόσωποι κομμάτων, Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί, καθώς και συγγενείς των νέων Αξιωματικών.

Μετά το πέρας της ορκωμοσίας, ο κ. Δαβάκης δήλωσε:

«Σήμερα είναι η ημέρα των νέων αξιωματικών της ΣΑΝ, οι οποίοι με την ορκωμοσία τους και την παραλαβή των ξιφών τους, ολοκληρώνουν έναν σημαντικό κύκλο παιδείας, στρατιωτικής αγωγής και επιστημονικής γνώσης. Από σήμερα, αναλαμβάνουν έναν διπλό ρόλο: του αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του επαγγελματία υγείας που υπηρετεί τον άνθρωπο.

Το ξίφος που τους απονέμεται δεν αποτελεί μόνο σύμβολο τιμής και στρατιωτικής ευθύνης. Φέρει βαθιά μέσα του την αξία της προσφοράς, της φροντίδας και της αυταπάρνησης. Οι γυναίκες και οι άνδρες της ΣΑΝ έχουν αποδείξει πως η δύναμη και η ευαισθησία μπορούν να συνυπάρχουν, όταν ο στόχος είναι η προστασία της ζωής και η υποστήριξη του μαχητή, του ασθενούς, του ανθρώπου.

Η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο τους, να ενισχύει τις δομές της εκπαίδευσης και της υπηρεσίας τους και να αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά τους.

Τους συγχαίρω θερμά για τον κόπο, την επιμέλεια και την αφοσίωση που επέδειξαν. Τους εύχομαι να υπηρετούν με ήθος, σύνεση και ανθρωπιά.

Καλή σταδιοδρομία, καλή δύναμη και πάντοτε επιτυχίες.»