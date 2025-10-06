Τελετή Ορκωμοσίας Νεοκαταταγέντων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 03-10-2025, η ορκωμοσία είκοσι τριών (23) νεοκαταταγέντων Δοκίμων Σημαιοφόρων εκπαιδευτικής σειράς 2025-2026, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στον Πειραιά, με την παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχου Δημήτριου Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, του Α’ Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχου Λ.Σ. Χρήστου Κοντορουχά, του Β' Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υποναύαρχου Λ.Σ. Φώτιου Κιάμου, καθώς και Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.