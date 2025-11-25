Τελετή Ορκωμοσίας 28 Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης ειδικότητας Κυβερνήτη – Μηχανικού – Νομικού - ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, η ορκωμοσία είκοσι οκτώ (28) Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη – Μηχανικού – Νομικού. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αχελώου κ.κ. Νήφωνος, ως εκπροσώπου του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιά και Φαλήρου, κ.κ. Σεραφείμ.

Στην τελετή, την οποία χαιρέτησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, παρέστησαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς, ο Β’ Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, οι Πρόεδροι της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λ.Σ. και της Λέσχης Λ.Σ., εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.