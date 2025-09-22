Τελετή ονομασίας και αποφοίτησης νέων Αστυφυλάκων

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί στην Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, η τελετή ονομασίας και αποφοίτησης 198 νέων Αστυφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2022-2025.

Συνολικά από όλες τις Σχολές Αστυφυλάκων θα αποφοιτήσουν 724 νέοι Αστυφύλακες και οι 198 από αυτούς είναι στο Διδυμότειχο, όπου παρακολούθησαν την εκπαίδευση σε έξι 6μηνα, από το 2022 έως και φέτος.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρξει στην τελετή εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ποιος θα είναι αυτός ή θα παραστεί εκπρόσωπος της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Πάντως η πρόσκληση για την συγκεκριμένη τελετή ονομασίας, ορκωμοσίας και αποφοίτησης έχει ήδη σταλεί.

Πηγή: evros-news.gr