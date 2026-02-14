Τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος - ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Αθήνα, Λ. Μεσογείων 96), παρουσία για πρώτη φορά της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριου Κωνσταντίνου Τασούλα, τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος

Στην τελετή παρέστη επίσης, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθώς και o Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.

Στο πλαίσιο της τελετής πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών, που βρίσκεται στην είσοδο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου.

Στους Αστυνομικούς που έφυγαν εν ώρα καθήκοντος είτε δολοφονημένοι, όπως ο Νεκτάριος Σάββας και ο Γιώργος Βασιλάκης, από κακοποιούς ή τρομοκράτες, είτε σε τροχαίο δυστύχημα στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν κακοποιούς, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημειώνοντας πως, «ο μακρύς κατάλογος των θυμάτων αστυνομικών μας διδάσκει πως οφείλουμε να λάβουμε μια σειρά από πολιτικές και μέτρα, όπως κάναμε πρόσφατα, που μετά από δεκαετίες ένα καθοριστικό αίτημα έγινε πραγματικότητα, η αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος του αστυνομικού».

Πρόσθεσε, επίσης, πως, «η αποστολή μας είναι η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια όλων, η ασφάλεια των συνόρων μας, συνολικά η ασφάλεια της χώρας. Η Ελληνική Αστυνομία, συμβάλλει καθημερινά με τις δυνάμεις της, με το προσωπικό της στη συνολική ακεραιότητα της χώρας».

Κατέληξε, δε, τονίζοντας πως «ως Πολιτική ηγεσία, πρέπει να συνεχίσουμε, στη μνήμη όλων αυτών των ενστόλων που χάθηκαν, να τιμούμε τη μνήμη τους, αλλά και συνεχώς να ενισχύουμε και να θωρακίζουμε την ασφάλεια εκείνων που μάχονται καθημερινά μέσα στους δρόμους, ενώ η Φυσική ηγεσία διαρκώς να βελτιώνει τα επιχειρησιακά σχέδια, ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους που συνεπάγονται αυτές οι επιχειρήσεις».

Στον λόγο του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε:

«Στεκόμαστε σήμερα με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό για να τιμήσουμε την μνήμη των πεσόντων αστυνομικών, των συναδέλφων μας. Αντρών και γυναικών, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προστασία της κοινωνίας, στην προάσπιση της νομιμότητας και στη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας των πολιτών της κοινωνίας και της πατρίδας μας.

Η θυσία τους δεν ήταν απλώς μια πράξη καθήκοντος, ήταν πράξη αυταπάρνησης, υψηλής αίσθησης ευθύνης. Καθένας απ’ αυτούς άφησε πίσω του οικογένεια, φίλους, συναδέλφους.

Άφησε όμως και ένα παράδειγμα ήθους, γενναιότητας και προσφοράς.

Και αυτή η θυσία αναγνωρίζεται σήμερα στον ύψιστο βαθμό με την παρουσία για πρώτη φορά του πρώτου πολίτη της χώρας, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι πεσόντες αστυνομικοί δεν είναι απλώς ονόματα χαραγμένα σε ένα μνημείο. Είναι σύμβολα πίστης στο καθήκον, στο χρέος, στην ευθύνη. Είναι άνθρωποι που τη δύσκολη στιγμή δεν υπολόγισαν τον κίνδυνο, αλλά στάθηκαν όρθιοι με αποφασιστικότητα απέναντί του. Υπερασπιζόμενοι το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής συνοχής.

Η μνήμη τους αποτελεί για όλους εμάς ιερή παρακαταθήκη. Μας υπενθυμίζει όμως, ότι η ασφάλεια και η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένες. Απαιτούν διαρκή αγώνα, επαγρύπνηση και θυσίες.

Μας καλεί ακόμη η μνήμη τους να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες τους, με σεβασμό και έμπρακτη στήριξη, αναγνωρίζοντας το βαρύ τίμημα που κατέβαλαν.

Ας ελπίσουμε κάθε χρόνος που περνά, κάθε στιγμή, να απαλύνει έστω και λίγο την απώλειά τους.

Ας είναι λοιπόν η θυσία τους φωτεινό παράδειγμα που θα καθοδηγεί κάθε αστυνομικό στην εκτέλεση του καθήκοντος με τιμή, ακεραιότητα και ανθρωπιά.

Ας είναι η μνήμη τους αιωνία.»

Ομιλίες πραγματοποίησαν επίσης ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ανδρέας Βέλλιος και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Ανθυπαστυνόμος Γρηγόριος Γερακαράκος.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωποι και βουλευτές κομμάτων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί, υπηρεσιακοί παράγοντες, αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πρόεδροι και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών Φορέων αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού, Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και συγγενείς θανόντων εν ώρα καθήκοντος αστυνομικών.

Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Α’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο Β’ Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, Διευθυντές Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι, η επιμνημόσυνη δέηση, στην οποία χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θρησκευτικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης – Αστυνόμος Β΄ π. Αλέξιος Κουρτέσης, τελέστηκε στη μνήμη των αστυνομικών που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια ένοπλων συμπλοκών, καταδιώξεων, τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και ατυχημάτων που συνέβησαν κατά την άσκηση των αστυνομικών τους καθηκόντων, από την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1984.