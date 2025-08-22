Τελετές Ορκωμοσίας Νεοκαταταγέντων Επιλαχόντων ΕΠ.ΟΠ. - ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν οι τελετές ορκωμοσίας των νεοκαταταγέντων επιλαχόντων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων – Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΤΘ-ΚΕΝ) στον Αυλώνα Αττικής και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων – Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΕΔ-ΚΕΝ) στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Στην τελετή ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΤΘ-ΚΕΝ παρέστησαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιππικού Τεθωρακισμένων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΙΤ) Ταξίαρχος Αριστείδης Καβαρλίγκος.

Στην αντίστοιχη τελετή ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΕΔ-ΚΕΝ παρέστησαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΕΔ) Ταξίαρχος Χρήστος Σπανίδης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Οι τελετές ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία των εν ενεργεία Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και συγγενών και φίλων των νεοκαταταγέντων επιλαχόντων Επαγγελματιών Οπλιτών.

Συνολικά ορκίστηκαν 117 Επαγγελματίες Οπλίτες Όπλων – Σωμάτων και 12 των Ειδικών Δυνάμεων.