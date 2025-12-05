PoliceNET of Greece logo
Τελετές ορκωμοσίας ναυτών με την Δ’ ΕΣΣΟ 2025 στο Πολεμικό Ναυτικό - ΦΩΤΟ

15:59 | 05/12/2025

Την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν τελετές ορκωμοσίας Ναυτών 2025 Δ΄ ΕΣΣΟ, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΠΟΡΟΣ (Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ) και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Κ.Ε.ΠΑΛ).

Στην τελετή ορκωμοσίας στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ παρέστησαν μέλη του Κοινοβουλίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, εκπροσωπώντας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, συνοδευόμενος από τον Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) Υποναύαρχο Σπυρίδωνα Τσιαφούτη ΠΝ, ενώ στην αντίστοιχη στο Κ.Ε.ΠΑΛ, παρέστησαν μέλη του Κοινοβουλίου και ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ.

Επιπρόσθετα, στις τελετές παρέστησαν, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, καθώς συγγενείς και φίλοι των ορκισθέντων Ναυτών.

