Τ.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ: Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αστυνομικό Διευθυντή Ευβοίας

Η Τοπική Διοίκηση Ευβοίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION), εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Σπυρίδωνα ΒΑΡΣΑΜΑ, τον Α΄ Αντιπρόεδρο Χρήστο ΜΑΡΚΟΥ και τον Γεν. Γραμματέα Κων/νο ΝΤΙΝΟ, μεσημβρινές ώρες χθές Πέμπτη 19.02.2026 πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στον νέο Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ, εξέφρασαν θερμά συγχαρητήρια για την τοποθέτηση και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο δύσκολο και υπεύθυνο έργο του.

Επίσης τον ενημέρωσαν σχετικά με το σκοπό, τις επιδιώξεις και τις αρχές που πρεσβεύει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, η μεγαλύτερη Ένωση Αστυνομικών με 500.000 μέλη σε πάνω από 60 χώρες και για την ανάληψη από την Τοπική μας, της διοργάνωσης του 42ου Πανελληνίου Συνεδρίου που θα διεξαχθεί από 20 έως 24 Απριλίου 2026, στο HOTEL BROWN Beach Eretria στην Ερέτρια Ευβοίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλη την Ελλάδα και αντιπροσωπειών από την Ευρώπη.

Η Τοπική μας Διοίκηση δήλωσε τη διάθεσή της για αγαστή συνεργασία και στήριξη στο έργο του κ. Διευθυντή, με κοινό στόχο την προαγωγή των αξιών της αστυνομικής προσφοράς, της κοινωνικής συνοχής και του σεβασμού προς τον άνθρωπο.

Με εκτίμηση για την Τοπική Διοίκηση Ευβοίας

SERVO PER AMIKECO

(Υπηρετώ διά της Φιλίας)

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων ΒΑΡΣΑΜΑΣ

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος ΝΤΙΝΟΣ