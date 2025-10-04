ΤΔ ΑΧΑΪ́ΑΣ: Χαμόγελα και συγκίνηση στο 2ο Ειδικό Σχολείο Πατρών

Μια ξεχωριστή ημέρα χαράς και αγάπης έζησαν τα παιδιά του 2ου Ειδικού Σχολείου Πατρών, με την επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης Αχαΐας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (ΙΡΑ) την 3-10-2025.

Τα μέλη της ΙΡΑ βρέθηκαν κοντά στους μικρούς μαθητές, προσφέροντάς τους δώρα και παιχνίδια, αλλά κυρίως χαμόγελα, ζεστασιά και αγάπη. Οι παιδικές φωνές και τα φωτεινά χαμόγελα γέμισαν την αίθουσα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης.

Η Διοίκηση της ΙΡΑ Αχαΐας τόνισε πως τέτοιες δράσεις δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά μια ουσιαστική έκφραση αλληλεγγύης και αγάπης προς τα παιδιά με ειδικές ικανότητες και τις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Αχαΐας, κ. ΠΕΤΤΑ Ιωαννα , δήλωσε:

«Η χαρά και η αγκαλιά αυτών των παιδιών είναι το πιο πολύτιμο δώρο για εμάς. Η ΙΡΑ Αχαΐας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους, στηρίζοντας με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Σήμερα δεν προσφέραμε απλώς παιχνίδια – λάβαμε μαθήματα δύναμης, αισιοδοξίας και αγάπης.»

Ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου για τη θερμή φιλοξενία, αλλά πάνω απ’ όλα τα παιδιά, που με την αγνότητα και τη δύναμή τους μας υπενθυμίζουν την πραγματική αξία της προσφοράς και της φιλίας.Υπηρετούμε μέσω της φιλίας

Πηγή: ipa-gr.org