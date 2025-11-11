Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας, ο οποίος είχε εντοπιστεί απανθρακωμένος σε όχημα στη Βοιωτία την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πρόκειται για 27χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα κλεμμένου αυτοκινήτου στα Σκούρτα Βοιωτίας την Παρασκευή.

Ο άνδρας ήταν δεμένος με πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Το καμένο αυτοκίνητο με τη σορό εντόπισε κυνηγός.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος του άνδρα είχε επέλθει δύο ημέρες πριν τον εντοπισμό του.

Κατά πληροφορίες, το αυτοκίνητο έφερε πλαστές πινακίδες και είχε κλαπεί πριν από μερικούς μήνες από περιοχή της Αττικής.

Την υπόθεση ανέλαβε η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος.

