Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη άμεσα άντρας, ο οποίος τηλεφώνησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κτίριο στην Κέρκυρα

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, διερευνήθηκε άμεσα προανακριτική έρευνα κατόπιν τηλεφωνικής αναγγελίας, βραδινές ώρες χθες 1 Δεκεμβρίου 2025, για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, σε κτίριο όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, στο κέντρο της πόλη του νησιού.

Μετά τη λήψη της πληροφορίας, εφαρμόστηκαν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα ασφαλείας και πραγματοποιήθηκε από ειδικευμένο προσωπικό ενδελεχής έλεγχος του χώρου, χωρίς να εντοπιστεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή μηχανισμός.

Από την προανακριτική έρευνα, ταυτοποιήθηκε 53χρονος ημεδαπός ως το άτομο που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.