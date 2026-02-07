Ταυτοποιήθηκε γυναίκα για κλοπή στα Ιωάννινα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ταυτοποιήθηκε ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, που έλαβε χώρα το μεσημέρι της 3-2-2026 στα Ιωάννινα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη αφαίρεσε χωρίς να γίνει αντιληπτή από θαμώνα καφετέριας τσάντα, που περιείχε φορητό υπολογιστή, αξίας -1.500- ευρώ.

Η κατηγορούμενη εντοπίστηκε προχθες (5-2-2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς και αφού παραδέχθηκε την κλοπή, παρέδωσε σε αυτούς τον φορητό υπολογιστή, ο οποίος στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.