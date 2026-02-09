Ταυτοποιήθηκε άντρας, που εμπλέκεται σε περίπτωση απόπειρας τηλεφωνικής απάτης σε περιοχή της Κόνιτσας

Από το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας ταυτοποιήθηκε ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης που έλαβε χώρα στις 5-2-2026 το πρωί σε περιοχή της Κόνιτσας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, νωρίτερα η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που προσποιήθηκε ότι είναι ιατρός νοσοκομείου των Ιωαννίνων, ο οποίος της ζήτησε το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο θα παραλάμβανε από το σπίτι της απεσταλμένος του, προς κάλυψη χειρουργικής επέμβασης στην οποία δήθεν έπρεπε άμεσα να υποβληθεί η κόρη της λόγω σοβαρού ατυχήματος που είχε υποστεί.

Πεισθείσα η ηλικιωμένη, αλλά δυνάμενη να καλύψει το ποσό μόνο μέχρι των -2.000- ευρώ, παρέδωσε τα χρήματα στον κατηγορούμενο έξω από το σπίτι της, αλλά αμέσως μετά, αντιλαμβανόμενη ότι πρόκειται για απάτη, του άρπαξε τα χρήματα και εκείνος τράπηκε σε φυγή.

Από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκαν τα πλήρη στοιχεία του ημεδαπού και η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.