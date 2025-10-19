Ταυτοποιήθηκε άμεσα γυναίκα για κλοπή με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

Άμεση ήταν η ταυτοποίηση των στοιχείων ημεδαπής από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στις 16-10-2025 το πρωί, η κατηγορούμενη, βρισκόμενη σε κατάστημα σε περιοχή της Πρέβεζας, προσέγγισε ηλικιωμένο και αποσπώντας την προσοχή του αγκαλιάζοντάς τον, αφαίρεσε από την κατοχή του το χρηματικό ποσό των -215- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.