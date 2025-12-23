Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μελών συμμορίας που διέπραττε κλοπές οχημάτων

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εξιχνίαση περιπτώσεων κλοπών οχημάτων, που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, ταυτοποίησαν τα στοιχεία 4 ατόμων – μελών συμμορίας.

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς, ηλικίας 15, 15, 17 και 28 ετών, οι οποίοι λειτουργώντας οργανωμένα και από κοινού, κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Μαΐου έως μέσα Οκτωβρίου του 2024, διέπραξαν τέσσερις (4) κλοπές οχημάτων, εκ των οποίων μία σε απόπειρα και (1) περίπτωση διάρρηξης καταστήματος, από το εσωτερικό του οποίου αφαίρεσαν προϊόντα αξίας (400) ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ τα αφαιρεθέντα οχήματα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.