Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μελών συμμορίας που διέπρατταν κλοπές στην ευρύτερη περιοχή της Μηχανιώνας

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εξιχνίαση περιπτώσεων κλοπών που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο στην ευρύτερη περιοχή της Μηχανιώνας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, ταυτοποίησαν τα στοιχεία 4 ατόμων – μέλη της συμμορίας.

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς, με τρείς εξ’ αυτών να είναι ανήλικοι, οι οποίοι λειτουργώντας οργανωμένα και από κοινού, κατά το χρονικό διάστημα 09 – 16 Αυγούστου του 2024, αφαίρεσαν πέντε οχήματα και προχώρησαν στη διάρρηξη καταστήματος από το εσωτερικό του οποίου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.