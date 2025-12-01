PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου

1
09:59 | 01/12/2025

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για συμμετοχή στην επίθεση, με αναγραφή συνθημάτων και ρίψη φέιγ - βολάν, στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, πριν από δέκα μέρες (21/11).

   Εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων προσώπων, 33 και 21 ετών, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

   Η επίθεση είχε αποδοθεί στον «Ρουβίκωνα», που υπέγραφε τα φέιγ - βολάν με αναφορές για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis