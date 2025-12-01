Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για συμμετοχή στην επίθεση, με αναγραφή συνθημάτων και ρίψη φέιγ - βολάν, στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, πριν από δέκα μέρες (21/11).

Εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων προσώπων, 33 και 21 ετών, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση είχε αποδοθεί στον «Ρουβίκωνα», που υπέγραφε τα φέιγ - βολάν με αναφορές για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.