Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα που πέταξαν πέτρες σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης και σε λεωφορείο

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, ταυτοποιήθηκαν -4- ανήλικοι ηλικίας 16 ετών και -2- ενήλικοι 18 και 19 ετών, ως δράστες επίθεσης με πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει, βραδινές ώρες της 2-9-2025 στο Κορωπί και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είναι οι δράστες της επίθεσης με πέτρες σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο βραδινές ώρες της 2-9-2025 στο Κορωπί.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι δε δίστασαν να επαναλάβουν την πράξη τους λίγη ώρα αργότερα, σε βάρος διερχόμενου αυτοκινήτου και περιπολικού της Άμεσης Δράσης, το οποίο προσέτρεξε στο σημείο της παραπάνω επίθεσης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.