Ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη συμμορίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου

Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ταυτοποιήθηκαν τρεις (3) ημεδαποί – μέλη οργανωμένης συμμορίας, σκοπός της οποίας ήταν η συστηματική και εξακολουθητική εξαπάτηση πολιτών, με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή».

Σε βάρος τους, καθώς και σε άγνωστο αριθμό συνεργών τους, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνώνται, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διάπραξη απατών, κατά συναυτουργία, τετελεσμένων και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε από την ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, μέλη της συμμορίας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα υποψήφια θύματά τους, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ηλικιωμένοι, προφασιζόμενοι τον «λογιστή» τους και με το πρόσχημα είτε της δήθεν καταγραφής των χρημάτων και κοσμημάτων που είχαν στην οικία τους, είτε της δήθεν διευθέτησης οικονομικής τους εκκρεμότητας, έπειθαν αυτά να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα σε συνεργούς τους – δήθεν συνεργάτες τους, που είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Χαρακτηριστική περίπτωση της μεθόδου παραπλάνησης και πειθούς που χρησιμοποιούσαν, ήταν η εξαπάτηση ηλικιωμένης σε περιοχή της Ευρυτανίας, όπου την έπεισαν να παραδώσει σε μέλος της συμμορίας, κατά δήλωσή της, το συνολικό χρηματικό ποσό των -40.000- ευρώ και μία νάιλον συσκευασία με διάφορα χρυσαφικά – τιμαλφή, συνολικής αξίας -85.000- περίπου ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάσθηκαν συνολικά, το χρονικό διάστημα από 05-09 έως 15-09-2025, τέσσερις (4) περιπτώσεις απατών και δύο (2) περιπτώσεις απόπειρας απάτης, σε περιοχές της Ευρυτανίας (1 απάτη και οι 2 απόπειρες), Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Ιωαννίνων.

Η συνολική λεία που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας, από χρήματα και χρυσαφικά – τιμαλφή που απέσπασαν από τα θύματά τους, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα –155.000- ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται με μεθοδικότητα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, καθώς και να διερευνηθεί πλήρως όλο το φάσμα της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι επιτήδειοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά ή τους τηλεφωνούν και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές, εφοριακοί κ.λπ., ζητούν χρήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόφληση χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους εξαπατήσουν, χρησιμοποιούν κυρίως την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης:

Επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, για τους οποίους πληροφορούνται, με οποιανδήποτε τρόπο, τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, συνήθως των παιδιών ή των εγγονιών τους.

Επικοινωνούν μαζί τους τηλεφωνικά ή τους προσεγγίζουν «δήθεν» ως απεσταλμένοι των συγγενών τους και με το πρόσχημα άμεσης και επείγουσας ανάγκης χρημάτων, επιδιώκουν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η προσέγγιση συνήθως γίνεται κατά την έξοδο ή λίγο πριν την είσοδο στην κατοικία τους, έξω από Τράπεζες ή εμπορικά καταστήματα κ.λπ.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, για να πείσουν τους ηλικιωμένους να τους δώσουν τα χρήματα για λογαριασμό των οικείων τους, είναι ο αιφνιδιασμός και η παρουσίαση μιας αληθοφανούς οικονομικής ανάγκης που πρέπει να ικανοποιηθεί χωρίς αναβολή. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αναφορά σε συγγενικά πρόσωπα με ιδιαίτερη οικειότητα, επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να μην αφήσουν περιθώρια δεύτερης σκέψης. Σε αρκετές περιπτώσεις, για να ισχυροποιήσουν τα επιχειρήματά τους, προσποιούνται πως τηλεφωνούν στα οικεία πρόσωπα για να επιβεβαιώσουν την οικονομική ανάγκη, όμως οι ηλικιωμένοι μέσα στην αναστάτωση τους δεν αντιλαμβάνονται ότι συνομιλούν με συνεργούς των δραστών και όχι με τους συγγενείς τους.

Οι λόγοι που επικαλούνται οι δράστες για να αποσπάσουν χρήματα είναι συνήθως η εξόφληση ενός χρέους, η πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., για λογαριασμό «δήθεν» συγγενικών προσώπων.

Επισημαίνεται ότι, συχνά γίνεται λόγος ότι το συγγενικό πρόσωπο δικαιούται επιστροφή υψηλού χρηματικού ποσού από τα ασφαλιστικά ταμεία , για τη λήψη του οποίου απαιτείται η πληρωμή ορισμένων παραβόλων, οι δε δράστες εμφανίζονται ως δήθεν οι «λογιστές» των συγγενικών τους προσώπων, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα διαδικαστικά ζητήματα για τη λήψη των χρημάτων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα , εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας. Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού. Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Επισημαίνεται ότι από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.