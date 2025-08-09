Ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα για την καλλιέργεια φυτείας κάνναβης με 1.828 δενδρύλλια

Αναφορικά με εντοπισμό φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στη Λακωνία και την κατάσχεση συνολικά 1.828 δενδρυλλίων κάνναβης, συμπληρωματικά, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 2 καλλιεργητών.

Ειδικότερα, ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα που διεξήγαγαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, διακριβώθηκαν τα στοιχεία 2 αλλοδαπών, ηλικίας 35 και 32 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λακωνίας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.