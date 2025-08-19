Ταυτοποίηση 3 ατόμων για επίθεση σε βάρος φιλάθλου σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης

Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποιήθηκαν -3- ημεδαποί, ηλικίας 30, 29 και 25 ετών, φίλαθλοι ποδοσφαιρικής ομάδας, για επίθεση σε βάρος φιλάθλου έτερης ποδοσφαιρικής ομάδας, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου του 2024 σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, οι -3- κατηγορούμενοι, μαζί με -2- ακόμη μη ταυτοποιημένα άτομα, εξωτερικά του γηπέδου, χτύπησαν με τα χέρια τους στο κεφάλι τον παθόντα, τον οποίο νωρίτερα είχαν προσεγγίσει στις κερκίδες, εξυβρίζοντάς τον, αφού διαπίστωσαν ότι υποστήριζε διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα.

Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα, συλλογή προανακριτικού υλικού αξιοποίηση πληροφοριών και επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε η εμπλοκή των ανωτέρω κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε αρμοδίως.