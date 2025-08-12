Taser στην Ελληνική Αστυνομία: Είναι ένα Απαραίτητο Εργαλείο για Μια Σύγχρονη και Ασφαλή Αστυνόμευση

Του Σαμιώτη Αναστασίου, Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Σε μια εποχή που η εγκληματικότητα παρουσιάζει συνεχώς νέες μορφές και οι αστυνομικές δυνάμεις (περιπολικά της άμεσης δράσης , ομάδα ΔΙΑΣ ,ΟΠΚΕ , Δράση κλπ) καλούνται να ανταποκρίνονται σε ολοένα πιο επικίνδυνες και απαιτητικές καταστάσεις, η ανάγκη για σύγχρονα, αποτελεσματικά και παράλληλα ανθρώπινα μέσα επιβολής του νόμου είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η χρήση ηλεκτρονικών όπλων ακινητοποίησης – γνωστών ως Taser – από την Ελληνική Αστυνομία αποτελεί μια τέτοια αναγκαία επιλογή, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και ενισχύει την ασφάλεια όλων: πολιτών και αστυνομικών.

Το Taser είναι ένα μη θανατηφόρο εργαλείο που εκπέμπει ηλεκτρική εκκένωση και προκαλεί προσωρινή ακινητοποίηση του ατόμου στο οποίο χρησιμοποιείται, χωρίς να επιφέρει μόνιμη σωματική βλάβη. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά το Taser εξαιρετικά χρήσιμο σε περιστατικά όπου απαιτείται γρήγορη και αποτελεσματική εξουδετέρωση απειλής, χωρίς να καταφύγει ο αστυνομικός σε χρήση πυροβόλου όπλου. Σε καταστάσεις με βίαια ή ψυχικά αποσταθεροποιημένα άτομα, σε επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, ή ακόμα και σε αιφνιδιαστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών, το Taser λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας όλων των εμπλεκομένων.

Η ανάγκη αυτής της επιλογής γίνεται ακόμα πιο σαφής αν λάβουμε υπόψη τις ολοένα αυξανόμενες περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος αστυνομικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Όταν ένας αστυνομικός καλείται να επέμβει άμεσα σε συνθήκες απειλής, η δυνατότητα χρήσης ενός ελεγχόμενου, μη θανατηφόρου μέσου όπως το Taser μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς ή και απώλειες ζωών. Επιπλέον, μειώνει την ανάγκη για σωματική σύγκρουση, προστατεύοντας τον αστυνομικό από τραυματισμούς και τον πολίτη από υπερβολική βία.

Παράλληλα, η χρήση των Taser ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς τα σύγχρονα μοντέλα καταγράφουν αυτόματα κάθε ενεργοποίησή τους, δίνοντας σαφή εικόνα για τον τρόπο και τις συνθήκες χρήσης. Έτσι, περιορίζονται οι πιθανότητες αυθαιρεσίας και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο έργο της αστυνομίας, εφόσον η χρήση συνοδεύεται από σαφή κανονιστικά πλαίσια και αυστηρή εκπαίδευση των χειριστών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενσωμάτωση του Taser στον εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας ή πιλοτικά στην άμεση δράση δεν αποτελεί ένδειξη καταστολής ή υπερβολικής δύναμης, αλλά ένα αναγκαίο μέσο ορθολογικής και μετρημένης αστυνόμευσης. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί από την αστυνομία να είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική και σεβαστή προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Taser εξισορροπεί αυτή τη δύσκολη εξίσωση: προσφέρει επιχειρησιακή ασφάλεια χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η δημόσια συζήτηση γύρω από το Taser οφείλει να γίνεται με γνώμονα την πραγματικότητα του αστυνομικού έργου και τις καθημερινές προκλήσεις που αυτό φέρεικαι όχι σε αγκυλώσεις του παρελθόντος.Η τεχνολογία δεν είναι εχθρός της δημοκρατίας, αλλά εργαλείο της – όταν χρησιμοποιείται υπεύθυνα, με έλεγχο και διαφάνεια. Η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα μέσα για να προστατεύει τους πολίτες, να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου και να επιτελεί τον ρόλο της με επαγγελματισμό και ανθρωπιά. Το Taser είναι ένα από αυτά.

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)