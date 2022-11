Τακτικό πολυεργαλείο: Ένας πολύτιμος «συνεργάτης τσέπης» για τους αστυνομικούς πεδίου (και όχι μόνο)

Γράφει ο Λάμπρος Δημητρέλος

Από την έλλειψη ενός καρφιού χάθηκε ένα πέταλο.

Από την έλλειψη ενός πετάλου χάθηκε το άλογο.

Από την έλλειψη ενός αλόγου χάθηκε ο αναβάτης.

Από την έλλειψη ενός αναβάτη χάθηκε το μήνυμα.

Από την έλλειψη ενός μηνύματος χάθηκε η μάχη.

Από την έλλειψη μιας μάχης χάθηκε το βασίλειο.

Και όλα αυτά από την έλλειψη ενός καρφιού…

Οι παραπάνω στίχοι προέρχονται από το ποίημα “For want of a nail the kingdom was lost” και σκιαγραφούν λυρικά, αλλά και απόλυτα, το απόφθεγμα που αναφέρει πως «τα πολύ μικρά και φαινομενικά ασήμαντα επιχειρησιακά προβλήματα στο πεδίο, μπορούν να επιφέρουν τεράστιες επιπτώσεις ακόμη και στο υψηλό στρατηγικό επίπεδο».

Αποφοιτώντας από τη Σχολή Αστυφυλάκων το 2006, τοποθετήθηκα στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής. Εκεί, είχα την τύχη να εκπαιδευτώ στο πεδίο από πραγματικούς βετεράνους αστυνομικούς με μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι μπορεί να απείχαν παρασάγγας από τη σημερινή “tactical” φιγούρα, ωστόσο είχαν πολύ ανεπτυγμένη αντίληψη και πρακτικά μυαλά. Μία από τις πρώτες συμβουλές που μου έδωσαν ήταν να μη διστάσω να ξοδέψω χρήματα για την αγορά ποιοτικού και κατάλληλου εξοπλισμού. Θυμάμαι ότι μου είχαν καταρτίσει μια λίστα με αντικείμενα, κατά σειρά προτεραιότητας μάλιστα! Στις πρώτες θέσεις αυτής της λίστας φιγούραρε και η λέξη «πολυεργαλείο». Πράγματι, ακολούθησα τη συμβουλή τους και επέλεξα ένα από τα καλύτερα πολυεργαλεία της τότε αγοράς, το οποίο με συντροφεύει -κυριολεκτικά άφθαρτο- ακόμη και σήμερα…

Ο όρος «πολυεργαλείο», ουσιαστικά αναφέρεται σε μια «πανέξυπνα πακεταρισμένη μικροσκοπική εργαλειοθήκη», την οποία μπορεί να κουβαλά ο καθένας στην τσέπη του παντελονιού του. Πένσα, κόφτης, μυτοτσίμπιδο, κατσαβίδι, λίμα, λεπίδα, πριόνι, ψαλίδι, εξολκέας, ανοιχτήρι, σακοράφα, μέτρο, γάντζος, υαλοθραύστης, είναι μερικά μόνο από τα εξαρτήματα που μπορεί να βρει κανείς «κρυμμένα» σε ένα πολυεργαλείο τσέπης. Η εμφάνιση των πολυεργαλείων χάνεται στη Βικτωριανή εποχή, ωστόσο η μεγάλη άνθισή τους επήλθε κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, οπότε και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως εργαλεία διαφύγης (escapetools) κατασκόπων και πρακτόρων, αλλά και ως εργαλεία αυξημένης φορητότητας για συγκεκριμένες ειδικότητες Όπλων όπως του Μηχανικού και του Πυροβολικού. Στις μέρες μας είναι πλέον ευρέως διαδεδομένα σε επαγγελματίες πεδίου όπως οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι διασώστες κλπ, αλλά και σε ανθρώπους της δράσης, της υπαίθρου και των μαστορεμάτων. Οι κατασκευάστριες εταιρείες προσφέρουν μια τεράστια γκάμα μοντέλων τόσο γενικής χρήσης, όσο και άκρως εξειδικευμένων εφαρμογών (όπως λ.χ. μοντέλα που απευθύνονται αποκλειστικά σε πυροτεχνουργούς).

Ένα μικρό φορητό πολυεργαλείο δε μπορεί να ΑΝΤΙκαταστήσει τα συμπαγή κανονικού μεγέθους εργαλεία, τα οποία προορίζονται για σκληρή καθημερινή χρήση, καθώς εξ’ ορισμού έχει σχεδιαστεί για να τα ΥΠΟκαταστήσει σε πιο «έκτακτες», «ελαφριές» και όχι τόσο συχνές εφαρμογές.

Η χρησιμότητα του πολυεργαλείου στα χέρια των αστυνομικών είναι τεράστια, ακόμη και σε θέματα αυτοπροστασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα μιας επαρχιακής Ο.Π.Κ.Ε. που πριν από αρκετά χρόνια εγκλωβίστηκε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου από πολυάριθμους οργανωμένους οπαδούς μεγάλης ομάδας. Ένας αστυνομικός της συγκεκριμένης Ο.Π.Κ.Ε., κατάφερε χρησιμοποιώντας το κοφτάκι του πολυεργαλείου του να κόψει το σύρμα χοντρής περίφραξης, δημιουργώντας ικανό άνοιγμα για να διαφύγει ο ίδιος και οι συνάδελφοί του, απομακρυνόμενοι από τον κίνδυνο και την αναπόφευκτη κλιμάκωση. Είναι επίσης άξιο επισήμανσης το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε επενδύσει τα χρήματά του σε ένα πολύ ποιοτικό πολυεργαλείο γνωστής εταιρείας, κάτι το οποίο εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο την κρίσιμη στιγμή, αποφεύγοντας μια πιθανή αστοχία σε περίπτωση που είχε επιλέξει μια πιο φθηνή λύση.

Πολλές σύγχρονες αστυνομίες Δυτικών κρατών έχουν εντάξει επισήμως τα πολυεργαλεία ως μέρος του στάνταρ χορηγούμενου εξοπλισμού τους. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες κατασκευής πολυεργαλείων προσφέρουν για αυτόν τον σκοπό ειδικές εκδόσεις των βασικών τους μοντέλων με φινίρισμα μαύρης βαφής, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των αντανακλάσεων ώστε να μην προδίδεται η θέση των αστυνομικών, τόσο στο αστικό περιβάλλον (λ.χ. κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης stealthαναζήτησης υπόπτου), όσο και στο περιαστικό περιβάλλον ή στην ύπαιθρο (λ.χ. κατά την ενέδρευση σε μια φυτεία ναρκωτικών).

Το πολυεργαλείο πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού για τον αστυνομικό του 21ου αιώνα. Η λύση του όπλου και ο καθαρισμός του στο πεδίο, η απομάκρυνση παραμορφωμένων/ενσφηνωμένων καλύκων κλπ είναι μερικά από τα κρίσιμα προβλήματα που μπορεί να αποκαταστήσει ο αστυνομικός πολύ ταχύτερα και φοβερά αποτελεσματικότερα με τη χρήση ενός πολυεργαλείου, απ’ ό,τι σε σχέση με τα γυμνά του χέρια.

Τα τακτικά πολυεργαλεία έχουν τόσο μεγάλο εύρος χρήσης και εφαρμογών που τα καθιστούν απαραίτητα «αξεσουάρ» στη ζώνη κάθε αστυνομικού ο οποίος υπηρετεί στον δρόμο. Μπορεί η χρησιμοποίηση ενός πολυεργαλείου για την αφαίρεση πινακίδων κατά την επιβολή του Κ.Ο.Κ. να φαντάζει «πεζή» και «άχαρη» σε κάποιους, ωστόσο χωρίς αυτό ο εκάστοτε τροχονόμος θα έπρεπε να κουβαλά καθημερινά και μια μικρή εργαλειοθήκη με διαφόρων ειδών κατσαβίδια και κλειδιά.

Για τον αστυνομικό περιπολίας ή αυτόν που είναι μέλος μιας ειδικής ομάδας (είτε επιχειρησιακής, είτε ασφαλείας), το τακτικό πολυεργαλείο έχει μύριες όσες εφαρμογές. Από την αθόρυβη παραβίαση ενός παραθύρου ή μιας πόρτας σε επιχειρήσεις που απαιτείται απόλυτος αιφνιδιασμός, ως την άοπλη μάχη και την αυτοάμυνα όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως impactweaponκαι από την κοπή σύρματος, ξύλου ή μετάλλου και πλαστικών χειροπεδών μίας χρήσης έως το βίδωμα/ξεβίδωμα διαφόρων εξαρτημάτων, το τακτικό πολυεργαλείο ήρθε για να μείνει στις εξαρτύσεις μας!

Βιβλιογραφία – Πηγές:

- Μονογραφία «Σουγιάδες», του Σταύρου Γκιζελή

- Wikipedia, the free encyclopedia