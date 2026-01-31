Τακτικές Μεταθέσεις ΕΛ.ΑΣ.: Πόσοι Αστυνομικοί έρχονται στην Ήπειρο – Πώς κατανέμονται οι θέσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι θέσεις αστυνομικού προσωπικού που αφορούν τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2026, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι θέσεις προορίζονται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τόσο στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης όσο και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας των Νομών σε ολόκληρη τη χώρα. Αφορούν υπηρεσίες Γενικής Αστυνόμευσης και Τροχαίας και κατανέμονται σε Διευθύνσεις Αστυνομίας (Δ.Α.) και Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις (Γ.Α.Δ.), με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας των τοπικών υπηρεσιών.

Στην Ήπειρο σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε η ΠΟΑΣΥ, προβλέπεται η διάθεση συνολικά 24 θέσεων αστυνομικών, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας: 2 θέσεις

2 θέσεις Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας: 9 θέσεις

9 θέσεις Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων: 8 θέσεις

8 θέσεις Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας: 5 θέσεις

Η ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Ηπείρου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες τόσο σε επίπεδο καθημερινής αστυνόμευσης όσο και λόγω της γεωγραφικής της ιδιαιτερότητας, του οδικού δικτύου και της αυξημένης κινητικότητας, ειδικά σε τουριστικές περιόδους.

Οι τοποθετήσεις που θα προκύψουν από τις τακτικές μεταθέσεις του 2026 αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Είναι κάτω του αναμενόμενου αλλά υπήρξαν και φορές στο παρελθόν όπου ήταν μηδενικές.

