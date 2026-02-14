PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Τακτικές μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών 2026 - Δείτε τον Πίνακα με τις Θέσεις

α
19:20 | 14/02/2026
Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. μόλις ανήρτησε τον πίνακα κατανομής θέσεων
Τακτικών Μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών εκτός ΓΑΔΑ
έτους 2026.
 
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1. Γ.Α.Δ. Αττικής 10
2. Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης 10
3. Δ.Α. Αιτωλίας 1
4. Δ.Α. Ακαρνανίας 1
5. Δ.Α. Αλεξανδρούπολης 1
6. Δ.Α. Αργολίδας 1
7. Δ.Α. Αρκαδίας 1
8. Δ.Α. Άρτας 1
9. Δ.Α. Αχαΐας 2
10. Δ.Α. Βοιωτίας 1
11. Δ.Α. Γρεβενών 1
12. Δ.Α. Δράμας 2
13. Α’ Δ.Α. Δωδεκανήσου 1
14. Β’ Δ.Α. Δωδεκανήσου 1
15. Δ.Α. Εύβοιας 1
16. Δ.Α. Ευρυτανίας 1
17. Δ.Α. Ζακύνθου 1
18. Δ.Α. Ηλείας 2
19. Δ.Α. Ημαθίας 1
20. Δ.Α. Ηρακλείου 5
21. Δ.Α. Θεσπρωτίας 1
22. Δ.Α. Ιωαννίνων 1
23. Δ.Α. Καβάλας 1
24. Δ.Α. Καρδίτσας 1
25. Δ.Α. Καστοριάς 1
26. Δ.Α. Κέρκυρας 1
27. Δ.Α. Κεφαλληνίας 1
28. Δ.Α. Κιλκίς 1
29. Δ.Α. Κοζάνης 1
30. Δ.Α. Κορινθίας 1
31. Δ.Α. Κυκλάδων 1
32. Δ.Α. Λακωνίας 1
33. Δ.Α. Λάρισας 1
34. Δ.Α. Λασιθίου 1
35. Δ.Α. Λέσβου 1
36. Δ.Α. Λευκάδας 1
37. Δ.Α. Μαγνησίας 1
38. Δ.Α. Μεσσηνίας 1
39. Δ.Α. Ξάνθης 1
40. Δ.Α. Ορεστιάδας 1
41. Δ.Α. Πέλλας 1
42. Δ.Α. Πιερίας 1
43. Α.Α. Πρέβεζας 1
44. Δ.Α. Ρεθύμνης 5