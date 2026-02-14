Τακτικές μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών 2026 - Δείτε τον Πίνακα με τις Θέσεις

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. μόλις ανήρτησε τον πίνακα κατανομής θέσεων
Τακτικών Μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών εκτός ΓΑΔΑ
έτους 2026.
|Α/Α
|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
|ΘΕΣΕΙΣ
|1.
|Γ.Α.Δ. Αττικής
|10
|2.
|Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
|10
|3.
|Δ.Α. Αιτωλίας
|1
|4.
|Δ.Α. Ακαρνανίας
|1
|5.
|Δ.Α. Αλεξανδρούπολης
|1
|6.
|Δ.Α. Αργολίδας
|1
|7.
|Δ.Α. Αρκαδίας
|1
|8.
|Δ.Α. Άρτας
|1
|9.
|Δ.Α. Αχαΐας
|2
|10.
|Δ.Α. Βοιωτίας
|1
|11.
|Δ.Α. Γρεβενών
|1
|12.
|Δ.Α. Δράμας
|2
|13.
|Α’ Δ.Α. Δωδεκανήσου
|1
|14.
|Β’ Δ.Α. Δωδεκανήσου
|1
|15.
|Δ.Α. Εύβοιας
|1
|16.
|Δ.Α. Ευρυτανίας
|1
|17.
|Δ.Α. Ζακύνθου
|1
|18.
|Δ.Α. Ηλείας
|2
|19.
|Δ.Α. Ημαθίας
|1
|20.
|Δ.Α. Ηρακλείου
|5
|21.
|Δ.Α. Θεσπρωτίας
|1
|22.
|Δ.Α. Ιωαννίνων
|1
|23.
|Δ.Α. Καβάλας
|1
|24.
|Δ.Α. Καρδίτσας
|1
|25.
|Δ.Α. Καστοριάς
|1
|26.
|Δ.Α. Κέρκυρας
|1
|27.
|Δ.Α. Κεφαλληνίας
|1
|28.
|Δ.Α. Κιλκίς
|1
|29.
|Δ.Α. Κοζάνης
|1
|30.
|Δ.Α. Κορινθίας
|1
|31.
|Δ.Α. Κυκλάδων
|1
|32.
|Δ.Α. Λακωνίας
|1
|33.
|Δ.Α. Λάρισας
|1
|34.
|Δ.Α. Λασιθίου
|1
|35.
|Δ.Α. Λέσβου
|1
|36.
|Δ.Α. Λευκάδας
|1
|37.
|Δ.Α. Μαγνησίας
|1
|38.
|Δ.Α. Μεσσηνίας
|1
|39.
|Δ.Α. Ξάνθης
|1
|40.
|Δ.Α. Ορεστιάδας
|1
|41.
|Δ.Α. Πέλλας
|1
|42.
|Δ.Α. Πιερίας
|1
|43.
|Α.Α. Πρέβεζας
|1
|44.
|Δ.Α. Ρεθύμνης
|5