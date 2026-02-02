Τακτικές Μεταθέσεις 2026: Με 19 αστυνομικούς θα ενισχυθεί η Δ.Α. Ροδόπης

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με μεταθέσεις δεκαεννιά (19) χαμηλόβαθμων αστυνομικών θα ενισχυθεί η Δ.Α.Ροδόπης κατά τις Τακτικές Μεταθέσεις 2026, σύμφωνα με τον αριθμητικό πίνακα κενών κατά βαθμό οργανικών θέσεων που θα πληρωθούν στις Δ.Α. της Επικράτειας, όπως αυτός καταρτίστηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 από το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Η κάλυψη 19 κενών οργανικών θέσεων μπορεί να μην επιλύει ολοκληρωτικά το πρόβλημα υποστελέχωσης των Αστυνομικών μας Υπηρεσιών, όμως μας ικανοποιεί διότι το θεωρούμε ως μία πολύ καλή αρχή η οποία σηματοδοτεί ότι η Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία άκουσε με προσοχή τις αιτιάσεις του Προεδρείου της Ένωσής μας, όπως αυτές στηρίχθηκαν από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας, σε σειρά επαφών και συναντήσεων που πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης και η Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα.

Η ουσιαστική αυτή ενίσχυση του νομού μας, είναι απότοκος αποκλειστικά του αγώνα που έδωσε η Διοίκηση της Ένωσής μας, έχοντας στο πλευρό της μοναδικό συμπαραστάτη και συναγωνιστή τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας και ως εκ τούτου το Δ.Σ. της Ένωσής μας υποβάλλει τις θερμές του ευχαριστίες τόσο προσωπικά στον κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, όσο και στην Διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. .

Επίσης ευχαριστούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΜΑΛΛΙΟ Δημήτριο, για το γεγονός ότι αφουγκράστηκαν με προσοχή τα όσα τους μεταφέραμε σχετικά με τα προβλήματα των αστυνομικών και των πολιτών της Ροδόπης, εξέτασαν θετικά το αίτημά μας για ενίσχυση της Δ.Α. Ροδόπης με μεταθέσεις αστυνομικών και εκδήλωσαν τα πρώτα δείγματα της ειλικρινούς πρόθεσής τους να επιλύσουν στο μέτρο του δυνατού το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Αστυνομικών μας Υπηρεσιών, ενισχύοντας έτσι την Δημόσια και Κρατική Ασφάλεια του ιδιαιτέρως ευαίσθητου νομού μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ Λαμπρινή

6975601800 6947006677