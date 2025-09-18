Φεβρουάριος του 2020 ήταν όταν δημιουργήθηκε το 584 Τάγμα Πεζικού στην Άρτα. Την μία μέρα είχε διαλυθεί το ΚΕΝ και την επομένη ιδρύθηκε το Τάγμα, για όσους έχουν κοντή μνήμη..

Πέντε χρόνια αργότερα οι τίτλοι τέλους έπεσαν..

Το Τάγμα φεύγει, το στρατόπεδο κλείνει..

Και σε λίγες μέρες παραδίδεται στο ΤΕΘΑ..

Ο Δένδιας, όπως ομολόγησε ο Δήμαρχος σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρνήθηκε οποιαδήποτε συνάντηση και οποιαδήποτε συζήτηση..

Έτσι στην Άρτα, καθ’ υπόδειξη του βουλευτή αποφάσισαν να στείλουν επιστολή για να λειτουργήσει μελλοντικά Κέντρο Εκπαίδευσης Γυναικών..

Πόσο μελλοντικά κανείς δεν το ξέρει..

Απλά τα πράγματα..

Αν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σκόπευε να χρησιμοποιήσει το στρατόπεδο για οποιαδήποτε άλλο σκοπό δεν ξήλωνε μέχρι και τα κλιματιστικά… Αν πάλι θέλουν κάποιοι να στήσουν μικροκομματικά παιχνιδάκια γύρω από το στρατόπεδο, φυσικά και έχουν δικαίωμα.. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα… κακό νέο για την Άρτα.

Πηγή: epiruspost.gr