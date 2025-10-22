Τ.Α.Ε Μεσαράς: Σοβαρή η υποστελέχωση - Επίσκεψη της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησαμε επίσκεψη στην έδρα του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων και να καταγράψουμε τα ζητήματα που απασχολούν την υπηρεσία.

Το Τ.Α.Ε. Μεσσαράς αποτελεί μια από τις πλέον επιχειρησιακά ενεργές υπηρεσίες του Νομού, έχοντας αναλάβει μεγάλο μέρος των περιπολιών και της αστυνόμευσης της ιδιαίτερης αυτής περιοχής. Η συμβολή των συναδέλφων στην πάταξη της εγκληματικότητας είναι καθοριστική, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί καίρια και επιτυχημένα χτυπήματα σε βάρος παραβατικών ομάδων.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η υπηρεσία. Μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους, η δύναμη του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς έχει μειωθεί από 62 σε μόλις 35 αστυνομικούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ασφάλεια των συναδέλφων και την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιοχή.

Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι στο Τμήμα αυτό εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία το μέτρο του leasing στα υπηρεσιακά οχήματα, γεγονός που έχει βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των περιπολιών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η περεταίρω ενίσχυση της υπηρεσίας αυτής σε περιπολικά οχήματα δεν είναι απαραίτητη. Η Ένωσή μας έχει επανειλημμένως προτείνει την επέκταση του μέτρου και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, καθώς η συντήρηση του υπάρχοντος στόλου έχει καταστεί πλέον ιδιαιτέρως ασύμφορη.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει με συνέπεια τις επισκέψεις στις αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού, με στόχο την καταγραφή, ανάδειξη και προώθηση των θεμάτων που απασχολούν τους συναδέλφους μας, αλλά και την ενίσχυση της φωνής τους προς κάθε αρμόδια κατεύθυνση.

Mε εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Yπαλλήλων N. Ηρακλείου.