Τα θέματα που συζήτησαν οι αστυνομικοί της Ροδόπης με τη Διοικήτρια της Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Πρωινές ώρες της Τετάρτης 04 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου μας κ. Σταυρούλας ΤΖΑΤΖΑΝΑ και του Α΄ Αντιπροέδρου μας κ. Ευστάθιου ΚΑΤΡΑΝΙΔΗ με την Αστυνομική Διευθύντρια κ. ΝΤΙΚΟΥΔΗ Ιωάννα, προσφάτως τοποθετηθείσα στη θέση της Διοικητού της Σχολής Αστυφυλάκων, στο γραφείο της εντός της Σχολής Αστυφυλάκων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αρχικά, της υποβλήθηκαν τα θερμά συγχαρητήρια του Διοικητικού μας Συμβουλίου για την τοποθέτησή της στη θέση της Διοικητού της Σχολής Αστυφυλάκων.

Στη συνέχεια ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση που αφορούσε σε θέματα αναφορικά με την αναβάθμιση της εν γένει εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων αλλά και ειδικότερα σε προβλήματα που αφορούν στην έλλειψη Αστυνομικού προσωπικού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και στην ανάγκη συντήρησης-αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Τ.Δ.Α Κομοτηνής.

Κυρίαρχα ζητήματα που τέθηκαν από πλευράς μας και ζητήθηκε η αρωγή της κ. Διοικητού για την επίλυσή τους, ήταν :

Α) Η άμεση ανάγκη εφοδιασμού του Τ.Δ.Α Κομοτηνής τουλάχιστον με έναν (1) νέο εξομοιωτή διαχείρισης κρίσεων περιστατικών (fats U.S.A).

Στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής υπάρχουν δύο εξομοιωτές διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών (fats U.S.A.),οι οποίοι όμως δεν είναι λειτουργικοί (ο ένας εξ αυτών από το έτος 2012 και ο δεύτερος εξαρχής που μεταφέρθηκε από το Τ.Δ.Α.Καρδίτσας το έτος 2019). Αίτημά μας ήταν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η έγκριση των απαιτούμενων δαπανών για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους,πλην όμως τα κόστη επισκευής τους ήταν απαγορευτικά και δυσυνάλογα ασύμφορα σε συνδυασμό με την παλαιότητα του λειτουργικού τους,οπότε δεν εγκρίθηκε η αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Επανερχόμαστε λοιπόν με αίτημά μας για τον εφοδιασμό με καινούριας τεχνολογίας εξομοιωτές (fats), καθώς αδιαμφισβήτητα αυτοί κρίνονται απολύτως απαραίτητοι για την ποιοτική εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και των εν ενεργεία Αστυνομικών στη χρήση όπλων κ.λ.π., διότι τα σενάρια περιστατικών βοηθούν στην απόκτηση ουσιώδους και πολύτιμης εμπειρίας των εκπαιδευομένων αστυνομικών στον έλεγχο προσώπων και οχημάτων, επιτρέπουν την απρόσκοπτη εκπαίδευση των δοκίμων καθώς αυτή γίνεται σε κλειστό χώρο και άρα ανεμπόδιστα από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας , αλλά επιπλέον εξοικονομούνται χρήματα από τα φυσίγγια και άλλα αναλώσιμα που απαιτούνται για την εκπαίδευση και τις βολές σε εξωτερικό χώρο, όπως αυτές πραγματοποιούνται σήμερα.

Β) Η ανάγκη ενίσχυσης του Τ.Δ.Α Κομοτηνής με Αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου για την ποιοτικότερη εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων, δεδομένου ότι στη Σχολή μας εκπαιδεύεται διαχρονικά μεγάλος αριθμός αυτών.

Γ) Η εκδήλωση απαραίτητων ενεργειών για την έγκριση κονδυλίων προκειμένου για την επισκευή-αποκατάσταση φυσιολογικών φθορών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Δ.Α Κομοτηνής και των κοιτώνων όπου φιλοξενούνται οι Δόκιμοι Αστυφύλακες.

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, ανταλλαγή απόψεων επί των διατάξεων του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στον “Εσωτερικό Κανονισμό Αστυνομικής Ακαδημίας και θέματα εκπαίδευσης προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας”. Στη διάρκεια της συζήτησης αυτής διαπιστώθηκε σύγκλιση των απόψεών μας για βελτιωτικές διορθώσεις του ανωτέρω σχεδίου Π.Δ. και αμφότεροι δηλώσαμε την πρόθεσή μας για καλή συνεργασία, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η κ. Διοικητής επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις προτάσεις μας προς επίλυση αυτών, αποδέχθηκε το δίκαιο των αιτημάτων μας και δεσμεύθηκε για την διαρκή μεταξύ μας καλή συνεργασία με γνώμονα πάντα τόσο την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, όσο και την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους Δόκιμους Αστυφύλακες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, απευθύνει στην κ. Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων τις ειλικρινείς μας ευχές για υγεία και δύναμη στο δύσκολο έργο της, ευελπιστώντας να σταθεί αρωγός και υποστηρικτής στον αγώνα μας για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ Λαμπρινή

6975601800 6947006677