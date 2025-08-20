Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιλογή ενός καινούριου αυτοκινήτου, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ από την εταιρεία AutoPacific. Το 43% των καταναλωτών που σχεδιάζουν να αγοράσουν ένα καινούριο αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, επιθυμεί να έχει συστήματα υποβοήθησης και αυτόνομης οδήγησης. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι διπλάσιο σε σχέση με τα αποτελέσματα έρευνας του περασμένου έτους.

Η ασύρματη φόρτιση των smartphones κατέλαβε την πρώτη θέση στη μελέτη, δείχνοντας ότι πλέον οι οδηγοί δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο επίπεδο της τεχνολογίας και την συνεχούς συνδεσιμότητας, ενώ τα περισσότερα συστήματα cruise control και διατήρησης της λωρίδας δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους οδηγούς. Μάλιστα, αρκετοί εξ' αυτών αποφασίζουν να οδηγούν για λίγα μέτρα χωρίς να πιάνουν το τιμόνι.

Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι η αυτόνομη οδήγηση και τα χαρακτηριστικά ADAS μπαίνουν σταδιακά στην ζωή των Αμερικανών, με ορισμένες τεχνολογίες να κερδίζουν τους καταναλωτές.

Σε σύγκριση με πέρυσι, οι καταναλωτές αισθάνονται γενικά πιο άνετα να οδηγήσουν χρησιμοποιώντας τα συστήματα υποβοήθησης. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι ερωτηθέντες στην έρευνα ήταν νέοι (κατά μέσο όρο 39 ετών). Σήμερα, σε ποσοστό 48% οι αγοραστές επιθυμούν το αυτοκίνητό τους να οδηγείται μόνο του, ώστε να μπορούν οι οδηγοί να κάνουν και άλλα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, άλλα χαρακτηριστικά ADAS απέκτησαν θεαματική αύξηση δημοτικότητας, όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και η αυτόνομη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

Κυριάκος Παρασίδης

ΑΠΕ-ΜΠΕ