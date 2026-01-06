Τα ψάχνει όλα η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών – Από «γύμνια» υποδομών έως σαμποτάζ

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Σε πολλά επίπεδα θα κινηθεί η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας προκαταρκτικής που διατάχθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα.

Το πρώτο στάδιο θα αφορά στη λήψη καταθέσεων από όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που είχαν υπηρεσία την ώρα που συνέβη το μπλακ άουτ αλλά και εκείνων που κλήθηκαν στη συνέχεια να το διαχειριστούν. Στόχος είναι τα εξειδικευμένα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να αποκτήσουν μία αποκρυσταλλωμένη εικόνα για την εκδήλωση και την εξέλιξη του φαινομένου.

Αντικείμενο της προκαταρκτικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν το τεχνικό πρόβλημα προκλήθηκε γιατί κάποιος ή κάποιοι διέπραξαν ποινικό αδίκημα, δηλαδή εάν κάποιος προκάλεσε επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών είτε μέσω εσκεμμένης αστοχίας υλικού είτε μέσα από παρεμβολές είτε με κάποιον άλλον τρόπο.

Η έρευνα αφορά δηλαδή στο κατά πόσο συντελέστηκε το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα για «όποιον διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών: με καταστροφή, βλάβη, μετακίνηση ή αφαίρεση εξοπλισμού λειτουργίας, με τοποθέτηση εμποδίων, με αλλοίωση σημείων ή σημάτων, με παραβίαση των κανόνων τεχνικού ελέγχου». Το αδίκημα τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη.

Καλά πληροφορημένες πηγές του iEidiseis αναφέρουν ότι το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης έχει αποκλειστεί. Το ίδιο ισχύει για το σενάριο κάποιας εξωτερικής παρέμβασης.

Έτσι, το μπλακ άουτ θα μπορούσε να έχει προκληθεί είτε λόγω μιας αμιγώς τεχνικής βλάβης (που μπορεί να οφείλεται στη φθορά, στον παλιό εξοπλισμό κλπ) είτε από κάποιον που προκάλεσε σκόπιμα παρεμβολές για να δημιουργήσει χάος. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε τις παρεμβολές που επηρέασαν σχεδόν όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το FIR Αθηνών.

Παράλληλα, θα εξεταστεί για παν ενδεχόμενο η εκδοχή να υπήρξε κάποια «εσωτερική παρέμβαση» στις συχνότητες. Οι Αρχές θέλουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο κάποιος εκ των έσω να δημιούργησε το μπλακ άουτ (χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη). Τέλος θα εξεταστεί το σενάριο της δολιοφθοράς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις (πχ σε κάποιο ραντάρ), με τις αρμόδιες πηγές να σημειώνουν πάντως ότι εάν είχε γίνει κάτι τέτοιο πιθανότατα θα είχε ήδη αποκαλυφθεί.

Από την πλευρά της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος την έρευνα έχει αναλάβει κλιμάκιο έμπειρων και εξειδικευμένων αστυνομικών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από χθες βήμα βήμα να ξεδιπλώνουν την υπόθεση.

Ήδη πάντως οι ανακοινώσεις της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας έχουν φέρει στο φως τα προβλήματα με την παλαιότητα και την ανεπαρκή συντήρηση του εξοπλισμού επικοινωνιών και επιτήρησης, ενώ γίνεται αναφορά και σε αντίστοιχο περιστατικό που είχε λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2025 όταν είχε καταγραφεί απώλεια επικοινωνιών και εικόνας ραντάρ στο λόφο Μερέντα.

Σημειώνεται ότι εκτός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος φως στα αίτια του μπλακ άουτ θα επιχειρήσει να ρίξει και ειδική επιτροπή υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας , που συστάθηκε με απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

