Τα προβλήματα που έθεσαν στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη οι εκπρόσωποι των Αστυνομικών

Την 8 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πρέβεζα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας συναντήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τη συνάντηση πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας της Ένωσής μας, κα Μαριάνθη Σακαγιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θέσαμε με επιτακτικότητα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας:

Η Ομάδα Ο.Π.Κ.Ε. Άρτας έχει αποδυναμωθεί σημαντικά λόγω συνεχών αποσπάσεων σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στην ασφάλεια των πολιτών της Π.Ε. Άρτας, όπως έχει ήδη επισημανθεί με πρόσφατο έγγραφό μας.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της υπηρεσίας υπολείπεται σημαντικά, καθώς οι μοτοσικλέτες τύπου ΔΙ.ΑΣ. και τα περιπολικά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης, ενώ πολλά οχήματα έχουν ήδη διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες, επιβαρύνοντας το καθημερινό έργο μας.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας χαρακτηρίζεται ως “γηρασμένη” υπηρεσία, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση αναπλήρωση των ετήσιων αποχωρήσεων προσωπικού, αρχής γενομένης με τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του Οκτωβρίου.

Τονίσαμε πως όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν το προσωπικό και την αποτελεσματικότητα της Δ.Α. Άρτας, καθιστώντας επείγουσα την ανάγκη για άμεσες λύσεις. Οι πολίτες της Άρτας δεν είναι πολίτες β’ κατηγορίας και αξίζουν ίση ασφάλεια και προστασία με όλους τους πολίτες της χώρας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας συνεχίζει να διεκδικεί:

Την καλύτερη διαχείριση των αποσπασμένων αστυνομικών, ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή επάρκεια της Δ.Α. Άρτας

Την ενίσχυση με σύγχρονο εξοπλισμό και μέσα

Την ισότιμη στήριξη από την Πολιτεία

Η Άρτα δεν είναι υπηρεσία δεύτερης ταχύτητας.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για το αυτονόητο: μια αστυνομία ικανή να προστατεύει ουσιαστικά τους πολίτες και τους ανθρώπους της.