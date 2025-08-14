Τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα διαθέτουν κιτ επισκευής ελαστικών και όχι ρεζέρβα ή ελαστικό έκτακτης ανάγκης

Εδώ και αρκετά χρόνια τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με κιτ επισκευής ελαστικού αντί για εφεδρικό ελαστικό κανονικού μεγέθους ή ελαστικό έκτακτης ανάγκης. Αυτό το κάνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες κυρίως για να μειώσουν το κόστος κατασκευής, ενώ παράλληλα θέλουν να κερδίσουν περισσότερα λίτρα αποθηκευτικού χώρου.

Το κιτ επισκευής είναι εύκολο να αποθηκευτεί στο αυτοκίνητο και καταλαμβάνει λιγότερο χώρο από ένα εφεδρικό ελαστικό ή ελαστικό έκτακτης ανάγκης. Ένα κιτ επισκευής ζυγίζει επίσης σημαντικά λιγότερο από ένα εφεδρικό ελαστικό και επομένως δεν αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.

Από την άλλη εάν το στεγανωτικό υγρό χρησιμοποιηθεί σ' ένα ελαστικό όταν αυτό παρουσιάσει βλάβη, ο οδηγός μπορεί να οδηγήσει το αυτοκίνητό τους μόνο μια συγκεκριμένη απόσταση μέχρι να βρει ένα συνεργείο. Δεν μπορεί να το αφήσει και να κυκλοφορεί με αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα κιτ επισκευής ελαστικών είναι σχετικά βολικά στη χρήση και αποτελούν δαπανηρή εναλλακτική λύση σε σχέση με τη ρεζέρβα. Εκτός από το υγρό επισκευής, απαιτούν έναν συμπιεστή για να φουσκώσει το σκασμένο ελαστικό στη σωστή πίεση, ενώ το κόστος ενός κιτ επισκευής κυμαίνεται μέχρι περίπου 50 ευρώ. Οι επισκευές δεν αποτελούν μόνιμη λύση, ενώ το κατεστραμμένο ελαστικό πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα με ένα καινούριο.

Επιπλέον, το στεγανωτικό ελαστικών λειτουργεί μόνο εάν υπάρχει διαρροή στο πέλμα του ελαστικού. Αυτή η διαρροή δεν πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 4 έως 5 χιλιοστά , καθώς μεγαλύτερες ζημιές στο ελαστικό, δεν μπορούν να επισκευαστούν με στεγανωτικό ελαστικών. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε θα χρειαστεί οδική βοήθεια για να πάει το αυτοκίνητο σε συνεργείο.

Από την άλλη τα σπρέι ελαστικών είναι σημαντικά φθηνότερα από τα κιτ επισκευής. Σε αντίθεση με τα κιτ επισκευής τρυπημένων ελαστικών, το υγρό επισκευής ψεκάζεται στο κατεστραμμένο ελαστικό χρησιμοποιώντας μια φιάλη αερίου. Αυτό αποκαθιστά ταυτόχρονα την απαραίτητη πίεση ελαστικών για συνεχή οδήγηση. Η εφαρμογή του στεγανωτικού ελαστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαστικά έως 16 ίντσες και η μέγιστη πίεση αέρα μετά την εφαρμογή είναι συχνά μόνο 1,5 bar.

Τέλος, ορισμένα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για αυτοκίνητα με συστήματα άμεσης παρακολούθησης πίεσης ελαστικών που έχουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα, καθώς το στεγανωτικό ελαστικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους μόνιμα εγκατεστημένους αισθητήρες τους. Και φυσικά να επισημάνουμε ότι τα κιτ επισκευής ελαστικών, όπως και τα κιτ πρώτων βοηθειών αυτοκινήτων έχουν ημερομηνία λήξης.

Κυριάκος Παρασίδης

ΑΠΕ-ΜΠΕ