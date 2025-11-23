Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς, ΒΛΑΧΟΣ Βασίλειος, ΒΡΑΚΑΣ Δημήτριος, ΓΙΩΤΑΣ Δημήτριος, ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ Θεόδωρος, ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Άγγελος, ΛΑΧΑΝΑΣ Ηλίας, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Νικόλαος, ΜΑΝΩΛΗΣ Ευάγγελος, ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Οδυσσέας, ΠΑΛΠΑΝΑΣ Γεώργιος, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΠΛΑΛΑΣ Γεώργιος, ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης, ΡΑΧΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΑΜΛΙΔΗΣ Ιωάννης, ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Σπυρίδων, ΤΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος, ΤΖΑΝΗΣ Γεώργιος, ΧΑΡΑΜΗΣ Θεόδωρος, ΧΑΣΙΩΤΗΣ Χρήστος, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)

Τα Νέα της Υ.Α.Τ

Καλό χειμώνα μπορούμε να πούμε και επίσημα μιας και η χειμερινή σεζόν για την υπηρεσία μας ξεκίνησε για τα καλά εδώ και αρκετές μέρες με το πέρας του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι φυσικά που πέρασε -ένας Θεός ξέρει πως- με το προσωπικό της υπηρεσίας μας να χρειάζεται για άλλη μια φορά να φορτωθεί στις πλάτες του όλες τις αντιξοότητες που εμφανίστηκαν.

Πρώτον μόνο ως θαύμα μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός πως δεν υπήρξε περιστατικό κατάρρευσης συναδέλφου μας, αφού για ένα ακόμη καλοκαίρι τα υπηρεσιακά λεωφορεία στερούνταν κλιματισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες τα ελάχιστα air condition που λειτουργούσαν πήρανε φωτιά εν ώρα υπηρεσίας ελλοχεύοντας τον κίνδυνο τραυματισμού τόσο συναδέλφων όσο και απλών περαστικών.

Δεύτερον το περίφημο σχέδιο περιφρούρησης των Εξαρχείων δυστυχώς παραμένει. Οι διμοιρίες συνεχίζουν να είναι βιδωμένες τόσο στην πλατεία της ομώνυμης περιοχής όσο και στον λόφο του Στρέφη επί εικοσιτετράωρου βάσεως προκαλώντας έτσι αστείρευτη σωματική και ψυχολογική κούραση στο προσωπικό τους. Σε συνδυασμό βέβαια με τον ελάχιστο εναπομείναντα αριθμό έμψυχου δυναμικού η ταλαιπωρία έφτασε στο ζενίθ.

Με αφορμή φυσικά την τελευταία παράγραφο μόνο ως απαξίωση από την φυσική ηγεσία μπορούμε να λάβουμε την “ενίσχυση” της Διεύθυνσης μας με 150 νεοεξερχόμενους αστυφύλακες. Αν υπολογίσει κανείς φυσικά και την παραμονή μας στο λόφο του Στρέφη και την πλατεία Εξαρχείων το αίσθημα πλήρης αδιαφορίας που υπάρχει προς την Υπηρεσία μας από την Ηγεσία ενισχύεται.

Από την στιγμή φυσικά που εκπονήθηκε ο εν λόγω σχεδιασμός θέσαμε στην φυσική Ηγεσία κάποιους προβληματισμούς μας μέσω των οποίων γεννούνται τα εξής ερωτήματα:

Τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι πορείες και οι συγκεντρώσεις;

Τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν τα συνεχόμενα αθλητικά γεγονότα (τόσο σε μπάσκετ όσο και σε ποδόσφαιρο-ντέρμπι) σε Αττική και επαρχία.

Τι θα γίνει όταν κληθούν οι διμοιρίες να μεταβούν σε πόλεις της επαρχίας για να αντιμετωπίσουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες (κρουαζιερόπλοια Ισραηλινών σε Ρόδο και Λασίθι).

Τέλος να αναφέρουμε για ακόμη μια φορά το γεγονός πως δεν νοείται εν έτη 2025 μάχιμος αστυνομικός σαν αυτόν της ΥΑΤ να στερείται θεσμικής θωράκισης στον υπέρτατο βαθμό.