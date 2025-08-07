Τα Νέα της Υ.Α.Τ.

Επιμέλεια: ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς, ΒΛΑΧΟΣ Βασίλειος, ΒΡΑΚΑΣ Δημήτριος, ΓΙΩΤΑΣ Δημήτριος, ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ Θεόδωρος, ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Άγγελος, ΛΑΧΑΝΑΣ Ηλίας, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Νικόλαος, ΜΑΝΩΛΗΣ Ευάγγελος, ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Οδυσσέας, ΠΑΛΠΑΝΑΣ Γεώργιος, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΠΛΑΛΑΣ Γεώργιος, ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης, ΡΑΧΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΑΜΛΙΔΗΣ Ιωάννης, ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Σπυρίδων, ΤΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος, ΤΖΑΝΗΣ Γεώργιος, ΧΑΡΑΜΗΣ Θεόδωρος, ΧΑΣΙΩΤΗΣ Χρήστος, ΧΙΟΝΙΔΗΣ Χρήστος

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)

Ξεκινώντας θα θέλαμε να αναφερθούμε στην απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την δολοφονία του αείμνηστου συναδέλφου μας Γεωργίου Λυγγερίδη. Πιο συγκεκριμένα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά επέβαλε στον δεκαεννιάχρονο κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 19 έτη, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνο ένοχος. Από την έναρξη της δικής έως και την έκδοση της απόφασης η Ένωση μας καθώς και πολλοί συνάδελφοι από την υπηρεσία μας έδωσαν το παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου αποδεικνύοντας την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στην οικογένεια και στην διμοιρία του αδικοχαμένου συναδέλφου μας.

Την Κυριακή 18/05/2025 πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης 3Χ3 εντός του προαύλιου χώρου των εγκαταστάσεων της Πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν κατά τις εκδηλώσεις για την συμπλήρωση δύο ετών από το δυστύχημα των Τεμπών, η Υπηρεσία μας ακόμη μία φορά διετέλεσε το καθήκον της με γνώμονα την προστασία των πολιτών ρισκάροντας πολλές φορές ακόμη και την ίδια μας σωματική ακεραιότητα απέναντι σε κάθε λογής “μπαχαλάκηδες” οι οποίοι πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον μας με ναυτικές φωτοβολίδες ευθείας βολής, μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα με απώτερο σκοπό να σκοτώσουν αστυνομικό. Αν και έχει περάσει τόσος καιρός οι συγκεκριμένοι εν δυνάμει δολοφόνοι κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Αποτέλεσμα αυτής της ημέρας ήταν οι 30 τραυματισμοί συναδέλφων μας, άλλοι πιο σοβαροί και άλλοι πιο ήπιοι.

Δυστυχώς η ορθοστασία – ταλαιπωρία για τους άνδρες της Υπηρεσίας μας δεν έχει τέλος καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε να εκτελούμε υπηρεσία και στο λόφο του Στρέφη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την σωματική καταπόνηση του προσωπικού και όλο αυτό “φυλώντας” ένα οίκημα για το οποίο δεν έχει καν ξεκαθαριστεί ποιο θα είναι το μέλλον του. Μέχρι πότε θα βρισκόμαστε τόσο στην πλατεία Εξαρχείων και ταυτοχρόνως στο λόφο Στρέφη, ένα μέρος που μόνο ως ορμητήριο θανατηφόρων επιθέσεων μπορεί να χαρακτηριστεί (12/04/25 διαδραματίστηκαν σφοδρές επιθέσεις εναντίον διμοιριών με αποτέλεσμα μικροτραυματισμούς συναδέλφων αλλά και πληθώρα καμένων οχημάτων). Εν έτη 2025 δε νοείται Υπηρεσία μας να γίνεται παρακολούθημα της ασυνεννοησίας μεταξύ διαφόρων φορέων όπως για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Αθηναίων και η ανικανότητα της φυσικής ηγεσίας σε ανώτατο επίπεδο να εκπονήσει ένα πιο ευέλικτο επιχειρησιακό σχέδιο για την συγκεκριμένη περιοχή.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω γεγονότων θα γίνουμε για ακόμα μία φορά γραφικοί προκειμένου να τονίσουμε την αναγκαιότητα δύο καίριων ζητημάτων που αφορούν την Υπηρεσία μας και έχουν επισημανθεί ουκ ολίγες φορές μέσω αυτής της στήλης.

Πρώτον και κύριον την ανάγκη τόσο για εξοπλιστική ενίσχυση αλλά κυρίως για ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού των διμοιριών έτσι ώστε να είναι σε θέση οι δυνάμεις να ανταποκριθούν ακόμη πιο άνετα στις καθημερινές προκλήσεις είτε αυτές αφορούν πολυάριθμες συναθροίσεις είτε αθλητικές εκδηλώσεις.

Δεύτερον διεκδικούμε – απαιτούμε την θεσμική μας θωράκιση απέναντι σε οποιονδήποτε που εξυπηρετώντας συμφέροντα επιχειρεί να μας θίξει με οποιονδήποτε τρόπο. Το Σωματείο μας αποτέλεσε το έναυσμα για την τοποθέτηση λειτουργικών καμερών σώματος στο προσωπικό της Υπηρεσίας μας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξετάσεις του οποιοδήποτε περιστατικού εξ ολοκλήρου από την αρχή ως το τέλος του και όχι αποσπασματικά και επιλεκτικά δημιουργώντας ψεύτικες εντυπώσεις στοχοποιώντας πολλές φορές αναίτια μια ολόκληρη υπηρεσία.