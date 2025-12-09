Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Ιωαννίνων:

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών και η αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, με αποφάσεις της Πολιτείας, αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά ένα πάγιο και διαχρονικό ζήτημα:

Τα κοινωνικά προβλήματα και οι κοινωνικές διεκδικήσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αστυνομικά ζητήματα.

Η Ελληνική Αστυνομία καλείται συχνά να τοποθετηθεί στο επίκεντρο κοινωνικών εντάσεων, εκεί όπου απαιτείται πρωτίστως πολιτικός διάλογος, συνεννόηση και ουσιαστικές λύσεις. Η πρακτική της χρήσης των αστυνομικών δυνάμεων ως «πρώτης γραμμής» απέναντι σε δίκαιες κοινωνικές διαμαρτυρίες, όχι μόνο δεν επιλύει τα προβλήματα, αλλά συνήθως τα οξύνει, εκθέτοντας και την Αστυνομία και την κοινωνία σε περιττούς κινδύνους.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι αγρότες – όπως και κάθε κοινωνική ομάδα – έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν, να διαμαρτύρονται και να εκφράζουν τα αιτήματά τους με ειρηνικό τρόπο.Ταυτόχρονα, είναι ευθύνη όλων όσων συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις να απομονώνουν έγκαιρα και αποφασιστικά τις μεμονωμένες φωνές που ουδεμία σχέση έχουν με τα πραγματικά αιτήματα, και οι οποίες, με πράξεις βίας ή επιθέσεις κατά της Αστυνομίας, επιχειρούν να αμαυρώσουν τον αγώνα και να εκτρέψουν το κλίμα. Οι στοχευμένες αυτές ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους ίδιους τους διαμαρτυρόμενους και δεν πρέπει να βρίσκουν χώρο σε καμία κοινωνική διεκδίκηση.

Την ίδια στιγμή, οι Αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι, μέλη της κοινωνίας, με οικογένειες και υποχρεώσεις. Δεν είναι – και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται – ως εργαλείο επίλυσης πολιτικών δυσκολιών ή κοινωνικών αδιεξόδων.

Καλούμε την Πολιτεία να σταματήσει να εκθέτει την Αστυνομία σε περιβάλλοντα υψηλής έντασης για θέματα που δεν μπορεί να λύσει η επιχειρησιακή δράση, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος. Υπενθυμίζουμε ότι η υπέρμετρη χρήση αστυνομικών δυνάμεων σε κοινωνικά προβλήματα διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στην Αστυνομία και τους πολίτες, υπονομεύοντας κάθε προσπάθεια για μια σύγχρονη, δημοκρατική και ανθρώπινη αστυνόμευση.

Στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, ο δρόμος της σύγκρουσης δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δρόμο της συνεννόησης.

Η λύση βρίσκεται στον διάλογο, στη λογική και στον σεβασμό προς όλους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανέστης ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αλέξανδρος