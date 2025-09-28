Τα δέκα πιο παράξενα πρόστιμα του κόσμου - Σε ποια χώρα πληρώνεις ακριβά ακόμα και το ροχαλητό

Μερικές φορές η νομοθεσία μπορεί να σας εκπλήξει και να τιμωρηθείτε για κάτι που νομίζατε ότι δεν είναι παραβατικό.

Αρκετές χώρες του κόσμου έχουν διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμα για ορισμένες ασυνήθιστες ενέργειες οδηγών.

Διαβάστε επίσης

Η λίστα με τα 10 παρακάτω πρόστιμα, δείχνει την προσοχή στην λεπτομέρεια ορισμένων νόμων οδικής κυκλοφορίας, μιας και αφορά θέματα όπως η καθαριότητα του αυτοκινήτου, η ένταση του συστήματος πολυμέσων κ.α., και η γνώση ύπαρξής τους μπορεί να σας γλυτώσει από απροσδόκητες οικονομικές κυρώσεις.

1. Πρόστιμο για πολύ αργή οδήγηση (Ιταλία)﻿

Ένας οδηγός στην Ιταλία χρεώθηκε με πρόστιμο 41 ευρώ επειδή οδηγούσε πολύ αργά, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτοκινητόδρομο. Για την ακρίβεια, κινούνταν με 60 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το ελάχιστο όριο ταχύτητας είναι τα 130 χλμ./ώρα. Στη χώρα μας, το αντίστοιχο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

2. Πρόστιμο για καθάρισμα αυτιών κατά την οδήγηση (Κίνα)﻿

Ένα από τα πιο σπάνια πρόστιμα επιβλήθηκε σε έναν οδηγό στην κινεζική πόλη Ναντσάνγκ. Ο αστυνομικός παρατήρησε έναν οδηγό να κρατάει με το ένα χέρι το τιμόνι και με το άλλο να καθαρίζει τα αυτιά του με μπατονέτα. Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ήταν 15 ευρώ και ο αστυνομικός του ανέφερε ότι αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα. Στη χώρα μας, η οδήγηση χωρίς πλήρη ελευθερία κινήσεων του οδηγού τιμωρείται με 150 ευρώ.

3. Ποινή για χαλαρή ζώνη ασφαλείας (Αυστραλία)﻿

Μια γυναίκα οδηγός στη Μελβούρνη τιμωρήθηκε με πρόστιμο 85 ευρώ για παραβίαση των κανόνων χρήσης ζώνης ασφαλείας. Κατά τον έλεγχο, ο αστυνομικός παρατήρησε ότι η ζώνη ασφαλείας ήταν χαλαρή στην οδηγό και δεν τον έπεισε η δικαιολογία ότι είναι πολύ μακριά και άβολη. Στην Ελλάδα, και σύμφωνα πάντα με τον καινούργιο Κ.Ο.Κ., αν ο οδηγός δεν φοράει ζώνη, τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Ταυτόχρονα, αν ο συνεπιβάτης δεν φοράει ζώνη, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ τόσο σε εκείνον όσο και στον οδηγό, ακόμη και αν ο οδηγός φοράει κανονικά τη ζώνη του. Αυτό πρακτικό σημαίνει ότι το συνολικό ύψος του προστίμου μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 750 ευρώ, αν και εφόσον οι 4 επιβάτες δεν κάνουν χρήση της ζώνης ασφαλείας.

4. Πρόστιμο για πολύ δυνατό ροχαλητό (Γερμανία)﻿

Πρόκειται για μία από τις πιο ασυνήθιστες περιπτώσεις προστίμου στη Γερμανία. Ένας οδηγός φορτηγού τιμωρήθηκε με πρόστιμο 150 ευρώ, επειδή ροχάλιζε δυνατά και διατάρασσε την κοινή ησυχία στο πάρκινγκ που είχε σταθμεύσει. Οι «γείτονές» του κάλεσαν την αστυνομία για να τον καταγγείλουν για θόρυβο και φασαρία.

Η αστυνομία πήγε στο σημείο και βεβαιώθηκε για την ένταση του ροχαλητού, επιβάλλοντας πρόστιμο για διατάραξη κοινής ησυχίας. Το ακριβές ύψος της ποινής στη χώρα μας καθορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να επιβάλει χρηματική ποινή έως 150 ευρώ ή φυλάκιση έως πέντε μηνών.

5. Πρόστιμο για σταλακτίτες πάγου στο αυτοκίνητο (Ρωσία)﻿

Ένας οδηγός στη Ρωσία τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή κρέμονταν «σταλακτίτες» πάγου από το αυτοκίνητό του. Μάλιστα, σε αυτή τη χώρα οι οδηγοί που δεν καθαρίζουν τα αυτοκίνητά τους από το χιόνι κινδυνεύουν με κάμποσα πρόστιμα ( 5 ευρώ για λερωμένες πινακίδες κυκλοφορίας και 5 ευρώ λερωμένα φώτα). Αυτό όμως δεν είναι όλο, καθώς εάν το χιόνι ή ο πάγος που έχει πάνω του ένα αυτοκίνητο, φύγει και πέσει πάνω σε αυτοκίνητο που ακολουθεί και συμβεί ατύχημα, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πρόστιμο, μιας και θεωρείται «φορτίο» και πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια. Στη χώρα μας, η μεγάλη συγκέντρωση βρωμιάς στο αυτοκίνητο που περιορίζει την ορατότητα τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ

6. Ποινή για χρήση κούκλας στο κάθισμα του συνοδηγού (ΗΠΑ)﻿

Στο Φοίνιξ των Η.Π.Α., ένας οδηγός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 340 ευρώ επειδή προσπάθησε να παραβιάσει την λωρίδα HOV (High Occupancy Vehicle - ειδικές λωρίδες για αυτοκίνητα με πολλούς επιβάτες). Για να έχει το δικαίωμα να οδηγεί σε αυτήν τη λωρίδα, ο άνδρας έβαλε μια κούκλα στο κάθισμα του συνοδηγού, ντυμένη με ρούχα για να μοιάζει με άνθρωπο. Ωστόσο, ένας αστυνομικός γρήγορα αναγνώρισε αμέσως την «απάτη» και επέβαλε το πρόστιμο.

7. Πρόστιμο για πεντακάθαρη πινακίδα κυκλοφορίας (Νέα Ζηλανδία)﻿

Στη Νέα Ζηλανδία, σε μια γυναίκα επιβλήθηκε πρόστιμο 85 ευρώ επειδή είχε πολύ καθαρή πινακίδα κυκλοφορίας. Ένας αστυνομικός σταμάτησε το αυτοκίνητό της και είπε ότι η πινακίδα κυκλοφορίας ήταν τόσο γυαλισμένη που αντανακλούσε το φως και ήταν δύσκολο να διαβαστεί. Η γυναίκα προσπάθησε να εξηγήσει ότι απλώς έπλενε το αυτοκίνητό της τακτικά, αλλά αυτό δεν τη βοήθησε να αποφύγει το πρόστιμο. Στην Ελλάδα, το πρόστιμο για δυσδιάκριτες πινακίδες είναι 350 ευρώ μαζί με αφαίρεση άδειας και στοιχείων κυκλοφορίας για ένα μήνα.

8. Πρόστιμο για πολύ δυνατή μουσική (Γαλλία)﻿

Στη Μασσαλία, σε έναν οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 200 ευρώ επειδή άκουγε μουσική πολύ δυνατά στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου. Η αστυνομία που περιπολούσε την περιοχή παρατήρησε ότι η μουσική προερχόταν από το αυτοκίνητο από μεγάλη απόσταση και αναγνώρισε ότι επρόκειτο για παραβίαση του νόμου. Στη χώρα μας επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 μέρες.

9. Πρόστιμο για κατανάλωση παγωτού κατά την οδήγηση (Ισπανία)﻿

Στη Βαρκελώνη, ένας οδηγός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 ευρώ επειδή έτρωγε παγωτό κατά την οδήγηση. Η αστυνομία πιστεύει ότι επρόκειτο για απόσπαση της προσοχής που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα. Ο οδηγός παραδέχτηκε ότι ήθελε απλώς να δροσιστεί, αλλά οι νόμοι απαγορεύουν αυστηρά την απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο πρόστιμο είναι 150 ευρώ.

10. Πρόστιμο για κάπνισμα με παιδιά στο αυτοκίνητο (Ηνωμένο Βασίλειο)﻿

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε έναν οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 58 ευρώ επειδή κάπνιζε στο αυτοκίνητο με τα παιδιά του. Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, το κάπνισμα σε αυτοκίνητο παρουσία ανηλίκων απαγορεύεται αυστηρά από το 2015 και η παραβίαση αυτού του κανόνα τιμωρείται με πρόστιμο. Στη χώρα μας, ο πέλεκυς είναι πολύ βαρύτερος και ορίζει πρόστιμο 1.500 ευρώ για τον οδηγό ή οποιονδήποτε από τους επιβάτες ανάψει τσιγάρο παρουσία ανηλίκου κάτω των 12 ετών.

www.carandmotor.gr