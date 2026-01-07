Tα αυτοκίνητα που δεν θα χαλάσουν πότε -Τι έδειξε νέα έρευνα

Μια νέα εκτενής έρευνα αξιοπιστίας έρχεται να φωτίσει ποια αυτοκίνητα και ποιες μάρκες καταφέρνουν να αντέχουν πραγματικά στον χρόνο.

Η επιλογή ενός αυτοκινήτου βασίζεται σε διαφορετικά κριτήρια για τον κάθε αγοραστή. Για κάποιους, προτεραιότητα έχει η ευρυχωρία και η άνεση ενώ για άλλους οι επιδόσεις, η τεχνολογία ή η σχεδίαση. Ωστόσο, ανεξαρτήτως κατηγορίας και προσωπικών προτιμήσεων, υπάρχει ένας παράγοντας που παραμένει κοινός και αδιαπραγμάτευτος για όλους: η αξιοπιστία.

Η αξιοπιστία ενός μοντέλου, ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να προβλεφθεί, ειδικά τη στιγμή της αγοράς. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι έρευνες ανεξάρτητων οργανισμών, οι οποίες βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα χρήσης.

Μία από αυτές είναι και η πρόσφατη έρευνα της αμερικανικής εταιρείας iSeeCars, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο και ανέλυσε εκατομμύρια οχήματα, εξετάζοντας ποιες μάρκες και ποια μοντέλα έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να φτάσουν το εντυπωσιακό όριο των 400.000 χιλιομέτρων.

Τα αποτέλεσμα της εν λόγω έρευνα είναι μάλλον προβλέψιμα αφού στις πρώτες θέσεις της λίστας φιγουράρουν ως συνήθως οι ιαπωνικές φίρμες, αποδεικνύοντας ότι η φιλοσοφία τους γύρω από τη μηχανολογική αντοχή, τη συντηρητική εξέλιξη και την ποιοτική κατασκευή εξακολουθεί να αποδίδει καρπούς.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Toyota, η οποία αναδείχθηκε ως η πιο αξιόπιστη μάρκα συνολικά. Σύμφωνα με την έρευνα, το 17,8% των μοντέλων της έχουν πιθανότητες να φτάσουν τα 400.000 χιλιόμετρα, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από τον μέσο όρο της αγοράς.

Το πιο αξιόπιστο μοντέλο της λίστας αναδείχθηκε το Toyota Sequoia, ένα μεγάλο υβριδικό SUV που διατίθεται κυρίως στην αμερικανική αγορά, με σχεδόν ένα στα δύο οχήματα να φτάνουν τα 400.000 χιλιόμετρα. Εντυπωσιακή είναι και η συνολική παρουσία της Toyota στην πρώτη πεντάδα, καθώς τα Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid και Toyota Tundra καταλαμβάνουν τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη των μαρκών καταλαμβάνει η Lexus, το premium παρακλάδι της Toyota, με ποσοστό 12,8%. Η στενή συγγένεια των δύο εταιρειών, τόσο σε επίπεδο μηχανικών μερών όσο και φιλοσοφίας κατασκευής, αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα αποτελέσματα.

Το Lexus IS ξεχώρισε ως ένα από τα πιο ανθεκτικά μοντέλα, με πιθανότητα 27,5% να φτάσει τα 400.000 χιλιόμετρα, ενώ υψηλά σκορ σημείωσαν και τα Lexus RX και Lexus GX.

Ισχυρή παρουσία στη λίστα έχει και η Honda, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση με ποσοστό 10,8%, καθιστώντας τα μοντέλα της έως και 2,3 φορές πιο πιθανό να φτάσουν το ίδιο υψηλό χιλιομετρικό όριο σε σύγκριση με τον μέσο όρο. Ανάμεσα στα πιο ανθεκτικά μοντέλα της ξεχωρίζουν τα Honda Ridgeline, Honda Pilot και Honda Odyssey για την αμερικανική αγορά, ενώ στην σχετική λίστα συναντάμε και τα δημοφιλή στην ελληνική αγορά Honda Civic και Honda CR-V.

Τέλος, αντίστοιχα με την Toyota και τη Lexus, το premium παρακλάδι της Honda, η Acura, αναδείχθηκε ως μια από τις πλέον αξιόπιστες μάρκες της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, κατέγραψε σκορ 7,2%, με τα μοντέλα της να εμφανίζονται έως και 1,5 φορές πιο πιθανό να ξεπεράσουν τα 400.000 χλμ. χωρίς σοβαρά προβλήματα.

