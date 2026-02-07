Σύσκεψη με τη συμμετοχή Διευθυντών τριών Αστυνομικών Διευθύνσεων και ανώτερων αξιωματικών

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 5 Φεβρουαρίου, στο γραφείο του γενικού περιφερειακού αστυνομικού διευθυντή Βορείου Αιγαίου, υποστράτηγου κ. Μιχαήλ Σεβδυνίδη στο Αστυνομικό Μέγαρο Μυτιλήνης, σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λέσβου, Χίου και Σάμου, καθώς και ανώτεροι αξιωματικοί, των Επιτελείων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν, μεταξύ άλλων, ο απολογισμός του έτους 2025 και ο προγραμματισμός στόχων για το 2026, σε θέματα τροχαίας αστυνόμευσης, δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Πρώτος από αριστερά, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Βορείου Αιγαίου, υποστράτηγος Μιχαήλ Σεβδυνίδης ενώ δεύτερος από δεξιά διακρίνεται ο αστυνομικός διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου, Γεώργιος Μπράνης .

Πηγή: samiakonvima.gr