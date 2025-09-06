Σύρος: Νεκρός εν πλω επιβάτης κρουαζιερόπλοιου

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σύρου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ότι ένας 71χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Η.Π.Α.) κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) σημαίας Μάλτας, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι της Μυκόνου, προερχόμενο από το λιμάνι του Λαυρίου, έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης και δυστυχώς κατέληξε, όπως διαπιστώθηκε από ιατρό του πλοίου.

Με τον κατάπλου του Κ/Ζ στο λιμάνι της Σύρου, η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Από το Λιμεναρχείο Σύρου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.