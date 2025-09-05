Συρμός του προαστιακού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν πεζό - ΒΙΝΤΕΟ

Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό συνέβη το πρωί της Παρασκευής στις γραμμές του προαστιακού στο Μεταξουργείο όταν συρμός παρέσυρε πεζό ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές.

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές από αφύλακτο σημείο με αποτέλεσμα ο συρμός να τον παρασύρει.

Ο άνδρας που σύμφωνα με πληροφορίες είναι άστεγος είναι νεκρός ενώ στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό της σορού από τις γραμμές.

