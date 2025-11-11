PoliceNET of Greece logo
Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 - Δείτε το βίντεο με την στιγμή της πτώσης

14:58 | 11/11/2025

Mεταγωγικό αεροσκάφος C130 που απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με κατεύθυνση προς την Τουρκία συνετρίβη στη Γεωργία.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του:

«Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C130 που απογειωνόταν από το Αζερμπαϊτζάν προς τη χώρα μας συνετρίβη στη Γεωργία. Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με τις γεωργιανές αρχές».

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στo διαδύκτιο φαίνεται το αεροσκάφος να είναι σε περιδίνηση και να πέφτει ανεξέλεγκτα, σαν βάρος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αεροπορική ορολογία.

