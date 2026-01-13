Σύνθεση Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια των Έκτακτων Κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
|1.
|Αντιπτέραρχος (Ι)
|Δημοσθένης Γρηγοριάδης
|Αρχηγός ΓΕΑ
|2.
|Αντιπτέραρχος (Ι)
|Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
|Αρχηγός ΤΑ
|3.
|Αντιπτέραρχος (Ι)
|Κωνσταντίνος Μπούζος
|Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
|4.
|Αντιπτέραρχος (Ι)
|Βασίλειος Μπρούμας
|Υπαρχηγός ΓΕΑ
|5.
|Αντιπτέραρχος (Μ)
|Δημήτριος Φανάρας
|Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
|6.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Μάριος Μπαντουβάς
|Διοικητής ΔΑΕ
|7.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας
|Διοικητής ΔΑΥ
|8.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Ματθαίος Κανουπάκης
|Επιτελάρχης ΓΕΑ
|9.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Άγγελος Καλλιγαρίδης
|Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ
|10.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Θεόδωρος Γκουτζουρέλας
|Υπαρχηγός ΑΤΑ
|11.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Νικόλαος Νικολάου
|Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ
|12.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Αργύριος Μουστρούφης
|Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ
|13.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Πέτρος Σάσσαρης
|Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ
|14.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Ευθύμιος Σιμιτζής
|Υποδιοικητής ΔΙΔΑΕ
|15.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Στέφανος Αμπουλέρης
|Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ
|16.
|Υποπτέραρχος (Ι)
|Ιωάννης Καραμάνης
|Διοικητής ΣΙ
|17.
|Υποπτέραρχος (ΥΙ)
|Κωνσταντίνος Σιαφάκας
|Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ
|18.
|Υποπτέραρχος (Μ)
|Κωνσταντίνος Κάκκαβας
|Επιτελάρχης ΔΑΥ
|19.
|Υποπτέραρχος (Μ)
|Ξενοφών Ζερβός
|Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ
|20.
|Υποπτέραρχος (Ο)
|Βενετσάνος Σταθόπουλος
|Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ