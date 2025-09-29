Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 [πίνακες]

Τέσσερα μπόνους έρχονται για 2,5 εκατ. συνταξιούχους το 2026 με συνολικό ετήσιο όφελος που αγγίζει τα 1.000 ευρώ για συντάξεις ως 1.687 ευρώ.

Η αρχή των αυξήσεων γίνεται με το επίδομα των 250 ευρώ που πρόκειται να πληρωθεί τον Νοέμβριο. Ακολουθούν οι αυξήσεις του 2026 που θα πιστωθούν στις συντάξεις Ιανουαρίου και θα πληρωθούν στα τέλη Δεκεμβρίου. Το ποσοστό αύξησης θα είναι τουλάχιστον 2,4% και μπορεί να φτάσει ως το 2,7%.

Στην ίδια πληρωμή (του Δεκεμβρίου) θα φανεί και η μείωση της παρακράτησης φόρου από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, ενώ για πρώτη φορά θα πάρουν αύξηση και 671.584 συνταξιούχοι που έχουν μείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς.

Το 4ο μπόνους αφορά τους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 1.434 ευρώ καθώς δεν θα πληρώσουν Εισφορά Αλληλεγγύης, ενώ όσοι σήμερα πληρώνουν την Εισφορά δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετη αύξηση το 2026 γιατί θα ανεβούν οι κλίμακες της ΕΑΣ.

Τα μέτρα που δρομολογούνται εντάσσονται στο πακέτο ενίσχυσης των εισοδημάτων για το 2026 που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Διπλό όφελος με κέρδη είτε από αυξήσεις συντάξεων και μείωση φόρων, θα έχουν όλοι, δηλαδή 2,5 εκατ. συνταξιούχοι

Τριπλό όφελος από επίδομα 250 ευρώ, αυξήσεις συντάξεων και μείωση φορολογικών κρατήσεων θα έχουν περίπου 1.1 εκατ. συνταξιούχοι.

Ειδικά για τους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά προβλέπεται ότι για το 2026 θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση από αυτή που αναλογεί στη σύνταξή τους, ενώ το 2027 η αύξηση θα δοθεί ολόκληρη και θα υπολογιστεί πιθανότατα στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, ενώ η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως κάποιας μορφής ειδική συνταξιοδοτική παροχή.

Τα οφέλη που θα έχουν οι συνταξιούχοι από τα μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση για το 2025 και το 2026, φαίνονται στα παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα.

1.Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

2.Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

3.Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

4.Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Το ετήσιο κέρδος από όλα τα μέτρα

Το όφελος για συνταξιούχους με σύνταξη ως 1.687 ευρώ προ φόρου, μπορεί να φτάσει ως τα 998 ευρώ ετησίως για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά και στα 734 ευρώ για όσους έχουν προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα:

1.Συνταξιούχος με σύνταξη 1.687 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά θα πάρει όλη την αύξηση για το 2026 που είναι 44 ευρώ μηνιαίως ή 528 ευρώ ετησίως (με ένα ποσοστό αύξησης 2,6%) ενώ θα λάβει το επίδομα των 250 ευρώ και θα έχει μείωση στην παρακράτηση φόρου κατά 220 ευρώ ετησίως. Το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση, το επίδομα και τη μείωση φόρου θα ανέλθει στα 998 ευρώ (528+250+220=998) .

2.Συνταξιούχος με σύνταξη 1.687 ευρώ που έχει και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς για το 2025 στα 50ευρώ, παίρνει στο σύνολο 1.737 ευρώ. Δικαιούται αύξηση 44 ευρώ για το 2026 αλλά θα πάρει τη μισή δηλαδή 22 ευρώ μηνιαίως ή 264 ευρώ για το 2026. Τα άλλα 22 ευρώ της αύξησης θα μειώσουν την προσωπική διαφορά στα 28 ευρώ. Επιπλέον θα πάρει 250 ευρώ επίδομα τον Νοέμβριο ενώ θα έχει μείωση φόρου κατά 220 ευρώ σε ετήσια βάση. Ο εν λόγω συνταξιούχος θα επωφεληθεί συνολικά με 734 ευρώ.

Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα ξαναπληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης

Οριστική απαλλαγή από την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) θα έχουν για το 2026 οι συνταξιούχοι με μικτές αποδοχές από κύρια σύνταξη μέχρι 1.471 ευρώ.

Με την τιμαριθμοποίηση των κλιμακίων της εισφοράς για το 2026 το όριο σύνταξης που θα απαλλάσσεται από την ΕΑΣ αναμένεται ότι θα ανεβεί στα 1.471 ευρώ, από 1.434 ευρώ που είναι για το 2025.

Στην πράξη οι συνταξιούχοι με αποδοχές κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων μέχρι τα 1.471 ευρώ, οι οποίοι τώρα πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης, δεν θα ξαναπληρώσουν από το 2026 και για πάντα.

Για τους παλαιούς συνταξιούχους η ΕΑΣ θα ξεκινά από τα 1.471 ευρώ, που σημαίνει μηδέν κράτηση για πάντα σε όσους παίρνουν ή θα πάρουν μετά τις αυξήσεις συντάξεις ως 1.471 ευρώ

Από τους νέους συνταξιούχους όσοι πάρουν κύρια σύνταξη μέχρι 1.471 ευρώ το 2026, δεν θα πληρώσουν ποτέ την Εισφορά Αλληλεγγύης.

Ωφελημένοι, λόγω της τιμαριθμοποίησης της ΕΑΣ, θα είναι και οι συνταξιούχοι που ανήκουν στη δεύτερη, τρίτη, και επόμενες κλίμακες, καθώς δεν θα επιβαρυνθούν με υψηλότερη κράτηση.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.740 ευρώ το 2025 έχει κράτηση ΕΑΣ 3% και πληρώνει 52,20 ευρώ. Με μια αύξηση σύνταξης κατά 2,6% για το 2026, η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.785,24 ευρώ και η κράτηση θα παραμείνει στο 3% με σχεδόν αμετάβλητο ποσό στα 53,56 ευρώ επειδή με την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ ο συνταξιούχος δεν θα αλλάξει κλίμακα και θα εξακολουθήσει να υπάγεται στο 3% αντί 6%. Χωρίς την τιμαριθμοποίηση θα άλλαζε κλίμακα και από 3% θα είχε εισφορά 6%, με διπλάσια κράτηση στα 107 ευρώ που τώρα την γλιτώνει.

Τι σημαίνει το «κατώφλι» της ΕΑΣ και ποιους προστατεύει;

Με τη νέα κλίμακα και με τιμαριθμοποίηση των ποσών κατά 2,6% όσοι συνταξιούχοι βρεθούν με σύνταξη πάνω από τα 1.471 ευρώ θα έχουν κράτηση 3% αλλά με κατώφλι τα 1.471 ευρώ. Το κατώφλι σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος των 1.480 ευρώ θα έχει κράτηση 9 ευρώ και όχι 44 ευρώ που προκύπτει με τον συντελεστή 3%. Αντίστοιχα με σύνταξη 1.500 ευρώ η κράτηση θα σταματήσει στα 29 ευρώ για να μην περάσει η σύνταξη το κατώφλι των 1.471 ευρώ, ενώ αν δεν υπήρχε το κατώφλι ο συνταξιούχος θα πλήρωνε 45 ευρώ.

Τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι από όλα τα μέτρα (αύξηση, επίδομα και φορολογία)

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ 1.687 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Εισόδημα από σύνταξη προ φόρου Αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ από 1/1/2026 (*) Εφάπαξ επίδομα 250 ευρώ Ετήσια μείωση φόρου 2026 Συνολικό ετήσιο όφελος από τα μέτρα για το 2026 Μηνιαίο Ετήσιο Μηνιαία Ετήσια 820 € 9.840 € 21 € 252 € ναι χωρίς φόρο 502 € 940 € 11.280 € 24 € 288 € ναι 40 € 578 € 1.060 € 12.720 € 28 € 336 € ναι 60 € 646 € 1.167 € 14.000 € 30 € 360 € ναι 80 € 690 € 1.297 € 15.564 € 34 € 408 € ναι 120 € 778 € 1.427 € 17.124 € 37 € 444 € ναι 160 € 854 € 1.687 € 20.244 € 44 € 528 € ναι 220 € 998 €

(*)Αύξηση 2026: 2,6%

Β. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ 1.687 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Εισόδημα από σύνταξη προ φόρου Αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ από 1/1/2026 (*) Εφάπαξ επίδομα 250 ευρώ Ετήσια μείωση φόρου 2026 Συνολικό ετήσιο όφελος από τα μέτρα για το 2026 Μηνιαίο Ετήσιο Μηνιαία Ετήσια 820 € 9.840 € 11 € 132 € ναι χωρίς φόρο 382 € 940 € 11.280 € 12 € 144 € ναι 40 € 434 € 1.060 € 12.720 € 14 € 168 € ναι 60 € 478 € 1.167 € 14.000 € 15 € 180 € ναι 80 € 510 € 1.297 € 15.564 € 17 € 204 € ναι 120 € 574 € 1.427 € 17.124 € 19 € 228 € ναι 160 € 638 € 1.687 € 20.244 € 22 € 264 € ναι 220 € 734 €

(*)Αύξηση 2026: 2,6%

Η ισχύουσα και η νέα κλίμακα της Εισφοράς Αλληλεγγύης

Κλίμακα συντάξεων για κράτηση ΕΑΣ το 2025 Κλίμακα συντάξεων για κράτηση ΕΑΣ το 2026 (*) Κράτηση ΕΑΣ 1.434 € – 1741 € 1.471 € -1.786 € 3% 1.742 € – 2.048 € 1.787 € -2.101 € 6% 2.049 € – 2.355 € 2.102 € -2.416 € 7% 2.356 € – 2.662 € 2.417 € -2.731 € 9% 2.663 € – 2.970 € 2.732 € -3.047 € 10% 2.971 € – 3.277 € 3.048 € -3.362 € 12% 3.278 € – 3.584 € 3.363 € -3.677 € 13% 3.585 € και άνω 3.678 € και άνω 14%

(*)Με τιμαριθμοποίηση των ποσών της κλίμακας του 2025 κατά 2,6%

Ποιοι συνταξιούχοι θα γλιτώσουν από την Εισφορά Αλληλεγγύης το 2026, ποιοι θα πληρώσουν τα ίδια, ποιοι περισσότερα.

Σύνταξη (μικτά) 2025 ΕΑΣ 2025 Αύξηση σύνταξης 20206 (+2,6%) ΕΑΣ 2026 (με τιμαριθμοποίηση κλίμακας) Διαφορά ΕΑΣ 2026 με 2025 ΕΑΣ 2026 αν δεν γινόταν η τιμαριθμοποίηση κλίμακας Διαφορά ΕΑΣ 2026 με 2025 αν δεν γινόταν τιμαριθμοποίηση 1.434,00 € 0 € 1.471,28 € 0 € 0 € 37,28 € 37,28 € 1.445,00 € 11,00 € 1.482,57 € 11,29 € 0 € 44,48 € 33,19 € 1.460,00 € 26,00 € 1.497,96 € 26,68 € 1 € 44,94 € 18,26 € 1.470,00 € 36,00 € 1.508,22 € 36,94 € 1 € 45,25 € 8,31 € 1.500,00 € 45,00 € 1.539,00 € 46,17 € 1 € 46,17 € 0,00 € 1.720,00 € 51,60 € 1.764,72 € 52,94 € 1 € 105,88 € 52,94 € 1.740,00 € 52,20 € 1.785,24 € 53,56 € 1 € 107,11 € 53,56 € 1.850,00 € 111,00 € 1.898,10 € 113,89 € 3 € 113,89 € 0,00 € 2.110,00 € 147,70 € 2.164,86 € 151,54 € 4 € 151,54 € 0,00 € 2.370,00 € 213,30 € 2.431,62 € 218,85 € 6 € 218,85 € 0,00 € 2.680,00 € 268,00 € 2.749,68 € 274,97 € 7 € 274,97 € 0,00 €

Κώστας Κατίκος

