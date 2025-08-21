Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Το 2026 φέρνει μεγάλες αλλαγές στις συντάξεις. Θα εξεταστεί η αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς, η οποία αποτελεί «κόφτη» για τους παλιούς συνταξιούχους.

Παράλληλα, θα καταβληθεί αύξηση συντάξεων έως 2,7%, θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ θα ισχύσει νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων και αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως αναφέρουν Τα Νέα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το νέο τοπίο στις συντάξεις για το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:

Προσωπική διαφορά : Αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το οικονομικό επιτελείο στα τέλη Αυγούστου με στόχο να γίνουν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

: Αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το οικονομικό επιτελείο στα τέλη Αυγούστου με στόχο να γίνουν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων - εισφορών : Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο υπολογισμός των συντάξεων στην Ελλάδα σχεδιάζεται να αλλάξει, καθώς εισάγεται ένας νέος δείκτης μισθών που θα αυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.

: Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο υπολογισμός των συντάξεων στην Ελλάδα σχεδιάζεται να αλλάξει, καθώς εισάγεται ένας νέος δείκτης μισθών που θα αυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη. Επίδομα συνταξιούχων : Ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ θα λαμβάνουν από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε χρόνο (Νοέμβριο) πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικοι, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ σε περιουσία.

: Ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ θα λαμβάνουν από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε χρόνο (Νοέμβριο) πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικοι, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ σε περιουσία. Ετήσιες αυξήσεις: Η σχεδιαζόμενη αύξηση των συντάξεων στο τέλος Δεκεμβρίου (συντάξεις Ιανουαρίου 2026) για το νέο έτος θα κινείται στο 2,5% έως 2,7% που σημαίνει αυξήσεις από 14 έως 81 ευρώ.

newsbomb.gr