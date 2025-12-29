Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη από το 2026 [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]

Από την κατηγορία των παλαιών -πριν από το 1993- ασφαλισμένων, στον προθάλαμο της συνταξιοδότησης βρίσκονται πάνω από 400.000 εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα αποχωρήσουν σταδιακά ως το 2030.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα έναν αναλυτικό οδηγό για όλους τους υποψήφιους συνταξιούχους, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσα στο 2026 ή και το 2027, εφόσον έχουν συμπληρώσει τη μία προϋπόθεση (π.χ. όριο ηλικίας) και τους λείπει η άλλη (χρόνος ασφάλισης) για να βγουν στη σύνταξη.

Από το ΙΚΑ κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) το 2026 οι εξής κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων:

Μητέρες γεννημένες το 1965 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011. Μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2026 με όριο ηλικίας 58,5 ετών. Το όριο ηλικίας είναι για μειωμένη σύνταξη, που σημαίνει ότι θα χάσουν περίπου 134 ευρώ από την εθνική σύνταξη. Αν επιλέξουν την πλήρη σύνταξη θα βγουν στα 67.

Μητέρες γεννημένες το 1966 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011. Μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 60,2 ετών που τη συμπληρώνουν Φεβρουάριο του 2027. Αν όμως είχαν ανήλικο το 2010, τότε έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα για άμεση συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη.

Μητέρες γεννημένες το 1967, που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2010. Μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη το 2026 με όριο ηλικίας 58,5 ετών.

Γυναίκες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Οι μητέρες αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη στο 61ο έτος, ενώ όσες έκλεισαν τα 55 από το 2019 και μετά βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη.

Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ως το 2012. Με αυτά τα ένσημα κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη σε ηλικίες 60-62 ετών. Στα 10.500 ένσημα συνυπολογίζεται και η διαδοχική ασφάλιση, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος μπορεί να συμπληρωθεί και με εξαγορά 1.200 ημερών ασφάλισης για το 2011 και 1.500 ημερών ασφάλισης για το 2012.

Πώς καθορίζονται τα όρια ηλικίας για σύνταξη

Τα όρια ηλικίας για το 2026, όσον αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους με ένσημα πριν από το 1993, καθορίζονται ανάλογα με το πότε συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 50 ως 60 ετών, μια που αυτές οι ηλικίες αποτελούν κατοχυρωμένο δικαίωμα και δείχνουν το πότε μπορούν να βγουν στη σύνταξη.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν κλείσει το 50ό ως 55ο έτος, για παράδειγμα, ως και το 2018, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 με όρια ηλικίας ως 58,5 ετών για μειωμένη ή και πλήρη σύνταξη (όσον αφορά τις μητέρες από ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών).

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι που έκλεισαν τα 50-55 από το 2019 ως το 2021 θα βγουν με μεγαλύτερα όρια ηλικίας που είναι από 62 ως 65 ετών.

Από το 2022 ο γενικός κανόνας είναι ότι όλοι οι παλαιοί ασφαλισμένοι βγαίνουν στα 62 αν έχουν 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 αν δεν φτάσουν στη 40ετία, εφόσον δεν καλύπτονται από κάποιο...

