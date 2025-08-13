Συντάξεις: Πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα οι ένστολοι – Τι ισχύει για τα πλασματικά χρόνια

Οι πλασματικοί χρόνοι για τη συνταξιοδότηση των στελεχών υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας αναγνωρίζονται ανάλογα με το χρόνο κατάταξής τους (πριν ή μετά το 1992) και του έτους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης (μέxρι το 2014 ή από 1ης/1/2015 και μετά).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007 και Ν. 3865/2010), οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται από τους στρατιωτικούς, προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, είναι:

Η στρατιωτική θητεία. Ο χρόνος σπουδών, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου όσων έχουν καταταγεί μέχρι την 31η/12/1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1η/1/2015 και εφεξής.

Εκτός από τους ανωτέρω χρόνους, οι στρατιωτικοί δύνανται να υπολογίζουν στο διπλάσιο τον χρόνο υπηρεσίας τους σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία, στην οποία υπηρετούν ή υπηρέτησαν και μέχρι 5 έτη. Η 5ετία αναγνωρίζεται στο διπλάσιο, αφού συμπληρωθούν 24,6 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Με τον Νόμο 4997/2022 (άρθρο 23) η διπλή 5ετία επεκτάθηκε σε όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες, αλλά και στα πρόσωπα που μπορούν να τις αναγνωρίζουν, όπως οι στρατιωτικοί που ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή στο ΕΤΑΑ.

Με αυτόν τον τρόπο παρασχέθηκε η δυνατότητα σε όλους τους στρατιωτικούς να υπολογίζουν στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετούν ή υπηρέτησαν, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και όχι μόνο το χρόνο σε μονάδες εκστρατείας, όπως ίσχυε έως την αντικατάστασή του με την καινούργια διάταξη. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του αρ. 41 του Π.Δ. 169/2007, όπως ισχύει, ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης/1/2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

*Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

*Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο 5 έτη.

*Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1ης/1/2011 και εφεξής και υπάγονται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΕΦΚΑ-ΙΚΑ έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους, μεταξύ των οποίων και ο πλασματικός χρόνος παιδιών.

Προϋπόθεση η 20ετία-25ετία για τους τρίτεκνους

Για τους στρατιωτικούς -άνδρες κα γυναίκες- που έχουν τρία τουλάχιστον τέκνα, αρκεί για να δικαιωθούν καταβολής πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος η συμπλήρωση 20ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

Για όσους συμπληρώνουν την 20ετία εντός του 2011 απαιτούνται 21 έτη για τη συνταξιοδότηση.

Για όσους συμπληρώνουν την 20ετία από 1ης/1/2012 και μετά απαιτούνται 23 έτη για τη συνταξιοδότηση.

Για όσους συμπληρώνουν την 20ετία από 1ης/1/2013 και μετά απαιτούνται 25 έτη πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για συνταξιοδότηση.

Τα πλασματικά έτη συνυπολογίζονται για να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα έτη για τη συνταξιοδότησή τους, πέραν της 20ετίας-25ετίας.

Οι χρόνοι που μπορούν να αξιοποιήσουν οι τρίτεκνοι στρατιωτικοί είναι οι ίδιοι που ισχύουν για όλους τους ένστολους.

Προσοχή: Από την 1η/1/2014 και εφεξής κριτήριο για τη διακρίβωση του δικαιώματος καταβολής σύνταξης λόγω γήρατος του τριτέκνου παύει να αποτελεί η συμπλήρωση 20 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και η εν λόγω κατηγορία στρατιωτικών από το έτος 2014 και μετά έχει την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.

Ως εκ τούτου, ως προϋπόθεση για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το

2014 και μετά και για τους τρίτεκνους στρατιωτικούς αποτελεί η συμπλήρωση 24,6 ετών

συντάξιμης υπηρεσίας. Με 24,6 έτη ως το 2014 συνταξιοδοτούνται με 30,6 έτη συντάξιμης υπηρεσία και από το 2015 και μετά απαιτείται η συμπλήρωση είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους.

Με σχετική εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η τριτεκνία, ως αιτιολογία για ευνοϊκότερη μεταχείριση των στρατιωτικών -όπως και των δημοσίων υπαλλήλων- δύναται να συντρέχει όχι μόνο κατά τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συμπλήρωση 20ετίας), αλλά ακόμη και εάν αυτή αποκτηθεί μεταγενέστερα, αρκεί ο στρατιωτικός να έχει την ιδιότητα του τρίτεκνου κατά τον κρίσιμο χρόνο της αποχώρησης από την υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Αντίστοιχη δυνατότητα δεν υφίσταται για τους από 1ης/1/1993 και μετά ασφαλισμένους τρίτεκνους στρατιωτικούς.

Πώς αναγνωρίζεται η «μάχιμη 5ετία» στον Στρατό και στα Σώματα Ασφαλείας;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 24,6 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, η 5ετία αναγνωρίζεται με εισφορά 20% επί της εκάστοτε αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων η εξαγορά γίνεται με εισφορά 6,67% επί των τακτικών τους αποδοχών.

Συντάξεις με βάση την ηλικία και τον βαθμό αποστρατείας ή χωρίς όριο ηλικίας με 40ετία, στην οποία συνυπολογίζονται και τα «διπλά» έτη, μπορούν να πάρουν οι εν ενεργεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το ηλικιακό όριο για την αποστρατεία ανάλογα με τα έτη παραμονής στον βαθμό φτάνει ως το 67ο έτος για ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. (μετά και τις αλλαγές που ισχύουν με το Π.Δ. 67/2024) και ως το 65ο για αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Χωρίς όριο ηλικίας, αρκεί να συμπληρώνονται 30,5 έτη ασφάλισης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι είχαν 24,5 έτη υπηρεσίας μέχρι το 2014, ενώ όσοι συμπληρώνουν τα 34,5 έτη από 1ης/1/2015 και εφεξής συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας εφόσον συμπληρώσουν 40ετία μαζί με τους χρόνους που υπολογίζονται στο διπλάσιο (π.χ. μάχιμη 5ετία, διπλά ή καταδυτικά εξάμηνα για αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς κ.ά.).

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα τον πλήρη οδηγό για τη συνταξιοδότηση των ενστόλων με όλα τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις που απαιτείται να συμπληρώνουν για να αποστρατευθούν.

Οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες και ειδικοί φρουροί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

Χωρίς όριο ηλικίας, με συνολική υπηρεσία ως 30,5 έτη, εφόσον ως το 2014 συμπληρώθηκαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας (ασφαλισμένοι πριν το 1990). Χωρίς όριο ηλικίας, με 40 έτη υπηρεσίας-ασφάλισης για όσους συμπληρώνουν τα 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας από 1ης/1/2015 και μετά. Στην 40ετία αναγνωρίζεται και ο διπλάσιος χρόνος σε μάχιμες μονάδες. Με ηλικιακό όριο αποστρατείας και συμπληρωμένη 35ετία. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλους τους ενστόλους ανεξάρτητα από το έτος που συμπλήρωσαν τα 24,5 έτη. Στα 24,5 έτη συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές. Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης κλειδώνει με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 ή 24,5 έτη από το 2014 και μετά. Με 24,5 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Με τα επιπλέον έτη παραμονής στον βαθμό αποστρατείας τόσο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας κερδίζουν μεγαλύτερη σύνταξη, αφενός διότι αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία (που το ζητούν οι περισσότεροι) και αφετέρου διότι ανεβαίνει ο συντάξιμος μισθός.

Για παράδειγμα:

*Αξιωματικός που θα αποστρατευθεί το 2025 με ηλικιακό όριο 61 ετών και 35 έτη υπηρεσίας, με συντάξιμο μισθό 1.650 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.052 ευρώ.

*Αξιωματικός που θα αποστρατευθεί το 2025 χωρίς ηλικιακό όριο, αλλά με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.820 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.846 ευρώ.

Με τις αυξήσεις που θα ισχύσουν στις αποδοχές των στρατιωτικών από τον Οκτώβριο που θα ανακοινωθεί το νέο μισθολόγιο, οι συντάξιμες αποδοχές θα αυξηθούν έτι περαιτέρω και οι τελικές συντάξεις που θα λάβουν θα είναι μεγαλύτερες.

Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας για αποστρατεία με 35ετία

Τα νέα όρια ηλικίας αποστρατείας αφορούν το σύνολο των αξιωματικών των Ε.Δ. βαθμών υποστράτηγου έως συνταγματάρχη και αντιστοίχων, τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο 4915/22 διαμορφώνονται ως εξής:

Στο 60ό έτος για συνταγματάρχες, πλοιάρχους, σμηνάρχους (αντί του 58ου). Στο 61ο έτος για ταξίαρχους Στρατού Ξηράς, αρχιπλοιάρχους, ταξίαρχους Πολεμικής Αεροπορίας (αντί του 59ου). Στο 61ο έτος για υποστράτηγους, υποναύαρχους, υποπτέραρχους (αντί του 60ού έτους). Στο 65ο έτος (αντί του 63ου) για τους αξιωματικούς υγειονομικούς ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές με τον βαθμό του υποστράτηγου του υποναύαρχου, του υποπτέραρχου. Στο 64ο έτος (αντί του 62ου) για τους αξιωματικούς υγειονομικούς ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές με τον βαθμό του ταξίαρχου, του αρχιπλοίαρχου, τουαξίαρχου Πολεμικής Αεροπορίας.

6.Στο 63ο έτος (αντί του 61ου) για τους αξιωματικούς υγειονομικούς ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές με τον βαθμό του συνταγματάρχη πλοιάρχου, του σμηνάρχου.

Για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος προβλέπεται η παραμονή ως 5 έτη και ανάλογα με τον βαθμό τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται ως εξής:

*Στο 61ο έτος (αντί του 56ου) με βαθμό αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

*Στο 60ό έτος (αντί του 55ου) με βαθμό ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

*Στο 59ο έτος (αντί του 54ου) με βαθμό λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

*Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) με βαθμό υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

*Στο 58ο έτος (αντί του 53ου) με βαθμό ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

*Στο 64ο έτος (αντί του 61ου) με βαθμό ταξίαρχου και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

*Στο 63ο έτος (αντί του 60ου) με βαθμό συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων.

Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας στην ΕΛ.ΑΣ.

Στην Ελληνική Αστυνομία έχουν αυξηθεί έως 2 έτη τα όρια ηλικίας παραμονής στον βαθμό πριν τη συνταξιοδότησή από τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και άνω με το Π.Δ. 67/2024 (άρθρο 5 παρ. 9) που ισχύει από 25/11/2024.

Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ανά βαθμό το εξής:

*Αντιστράτηγος – Αρχηγός 67ο έτος (αντί 66).

*Αντιστράτηγος 66ο έτος (αντί 64).

*Υποστράτηγος 65ο έτος (αντί 63).

*Ταξίαρχος 64ο έτος (αντί 62).

*Αστυνομικός διευθυντής 60ό έτος (αντί 59)

Αμετάβλητα μένουν τα όρια ηλικίας για την αποστρατεία για τους παρακάτω βαθμούς:

*Αστυνομικός υποδιευθυντής 58ο έτος

*Αστυνόμος Α’ 57ο έτος

*Αστυνόμος Β’ 55ο έτος

*Υπαστυνόμος Α’ 55ο έτος

*Υπαστυνόμος Β’ 55ο έτος

Σύνταξη για γονείς άγαμων θανόντων στρατιωτικών

Σύνταξη για τους γονείς άγαμων υπαλλήλων ή στρατιωτικών που απεβίωσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 καθιερώνει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον τελωνειακό κώδικα, οι γονείς του άγαμου χωρίς τέκνα υπαλλήλου ή στρατιωτικού, ο οποίος έχει διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο ή έχει καταταγεί ως στρατιωτικός, αντιστοίχως, μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, χωρίς να έχει ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης έως την 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον αυτός αποβιώσει σε διατεταγμένη υπηρεσία, μπορούν, αντί του εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος που δικαιούνται, να πάρουν το 50% της σύνταξης που θα έπαιρνε ο θανών.

Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι από την επομένη του θανάτου του άγαμου υπαλλήλου ή στρατιωτικού οι γονείς του δικαιούνται μηνιαία σύνταξη από το Δημόσιο, η οποία ανέρχεται στα πέντε δέκατα (5/10) εκείνης που θα έπρεπε να απονεμηθεί σε αυτόν που έχει αποβιώσει. Η σύνταξη καταβάλλεται σε ίσα μερίδια μεταξύ των γονέων. Σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέα, το μερίδιό του προσαυξάνει το μερίδιο του εναπομείναντος. Η σύνταξη είναι αμεταβίβαστη και καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής κάθε άλλης σύνταξης ή μισθού.

Tι άλλαξε στις κρίσεις των στρατιωτικών;

Στις κρίσεις εισάγονται νέες κατηγορίες, ενώ πλέον διενεργούνται κάθε χρόνο, γεγονός που θα δίνει ένα επιπλέον κίνητρο παραμονής των υψηλόβαθμων αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία, μια που με το προϊσχύον καθεστώς οι κρίσεις γινόταν ανά τρία χρόνια και όποιοι δεν προάγονταν αποστρατεύονταν υποχρεωτικά. Με τις «ετήσιες» κρίσεις διευκολύνεται η κινητικότητα των αξιωματικών και υπαξιωματικών και η αλλαγή αυτή καταλήγει προς όφελός τους γιατί δεν χρειάζεται να περιμένουν 3 χρόνια για να προαχθούν, αλλά ένα έτος.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι αυξήσεις για στρατιωτικούς που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές θα είναι μεγαλύτερες διότι λαμβάνουν επιδόματα παραμεθορίου, επιδόματα κινδύνου, προσαυξήσεις του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας λόγω της οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι στρατιωτικοί που αποχώρησαν ήδη με σύνταξη δεν θα λάβουν μερίδιο από τις αυξήσεις μισθών. Ομοίως χωρίς όφελος θα είναι και όσοι συμπληρώνουν είτε την 40ετία είτε το ηλικιακό όριο για να συνταξιοδοτηθούν φέτος.

Τα νέα όρια ηλικίας για αποστρατεία στις Ενοπλες Δυνάμεις (παλαιοί και νέοι)

Βαθμός Ηλικία αποστρατείας με 35ετία (σε παρένθεση η παλιά) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 60 (58) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 61 (59) Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 61 (60) Υποστράτηγος και αντίστοιχοι Υγειονομικού Κλάδου 65 (63) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι Υγειονομικού κλάδου 64 (62) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι Υγειονομικού κλάδου 63 (61) Αμετάβλητα όρια ηλικίας για αποστρατεία με 35ετία Στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι 65 Αντιστράτηγοι, αντιναύαρχοι, αντιπτέραρχοι 62 Αντισυνταγματάρχες, αντιπλοίαρχοι, αντισμήναρχοι 56 Ταγματάρχες, πλωτάρχες, επισμηναγοί 55 Λοχαγοί, υποπλοίαρχοι, σμηναγοί 54 Ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί 53 Υπολοχαγοί, ανθυποπλοίαρχοι, υποσμηναγοί 53

Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας

Με 24,5 χρόνια Απαιτούμενα έτη για σύνταξη Εως 2010 24,5 Το 2011 26 Το 2012 27,5 Το 2013 29 Το 2014 30,5 Από 1ης/1/2015 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας ή με όριο ηλικίας και 35ετία βάσει βαθμού

Η σύνταξη τρίτεκνων στρατιωτικών

Ασφαλισμένοι μέχρι 1992 Θεμελίωση δικαιώματος Απαιτούμενα έτη ασφάλισης Σύνολο ετών για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας Εως 2010 20 20 2011 20 21 2012 20 23 2013 20 25 2014 24,5 30,5 2015 και μετά 24,5 40 Ασφαλισμένοι από 1ης/1/1993 Θεμελίωση Συνταξιοδότηση 24,5 έτη μετά την 1ης/1/2015 Με 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας ή με όριο ηλικίας και 35ετία βάσει βαθμού

Οι νέες συντάξεις των ενστόλων με αίτηση το 2025 (μικτά ποσά)

Συντάξιμος μισθός (*) Σύνταξη με 35 έτη Σύνταξη με 37 έτη Σύνταξη με 40 έτη Σύνταξη με 45 έτη 1.650 € 1.052 € 1.135 € 1.262 € 1.303 € 1.780 € 1.101 € 1.190 € 1.327 € 1.371 € 1.910 € 1.149 € 1.245 € 1.392 € 1.439 € 2.040 € 1.198 € 1.301 € 1.457 € 1.508 € 2.300 € 1.295 € 1.411 € 1.587 € 1.644 € 2.430 € 1.343 € 1.466 € 1.652 € 1.712 € 2.820 € 1.489 € 1.631 € 1.847 € 1.917 € 3.080 € 1.586 € 1.741 € 1.977 € 2.054 € 3.210 € 1.634 € 1.796 € 2.042 € 2.122 € 3.470 € 1.731 € 1.906 € 2.172 € 2.258 €

(*)Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 ως τη συνταξιοδότηση

Τα μερίδια για το μέρισμα του ΜΤΣ ανά μισθολογικό κλιμάκιο (τιμή μεριδίου 5,1 ευρώ)

Κλιμάκια Μερίδια Μέρισμα Α1 40 204 Α2 39 198,9 Α3 38 193,8 Α4 36 183,6 Α5 35 178,5 Α6 34 173,4 Α7 ως 12 30 153 Α13 έως Α15 28 142,8 Α16 έως Α21 26 132,6 Α22 έως Α24 23 117,3 Α25 έως Α27 21 107,1 Α28 19 96,9 Α29 έως Α33 15 76,5 Α34 έως Α35 12,5 63,75 Β1 έως Β4 30 153 Β5 έως Β8 26 132,6 Β9 έως Β11 23 117,3 Β12 έως Β15 21 107,1 Β16 έως Β17 19 96,9 Β18 έως Β20 15 76,5 Β21 έως Β23 11 56,1 Β24 9 45,9 Β25 και Γ20 8 40,8 Β26 έως Β28 7 35,7 Γ1 έως Γ3 26 132,6 Γ4 23 117,3 Γ5 21 107,1 Γ6 έως Γ7 19 96,9 Γ8 έως Γ11 15 76,5 Γ12 έως Γ14 12,5 63,75 Γ15 έως Γ17 11 56,1 Γ18 έως Γ19 9 45,9 Γ21 7 35,7 Γ22 6 30,6

Αυξήσεις μισθών ως 5.868 ευρώ σε ετήσια βάση και αναδρομικά στις συντάξεις ως και 8.556 ευρώ έρχονται για περίπου 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους. Οι αυξήσεις θα εφαρμοστούν με το νέο μισθολόγιο που θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο και, εκτός από τους στρατιωτικούς, οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να επεκταθεί και στα Σώματα Ασφαλείας.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα λάβουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους που θα κυμαίνονται από 13% έως 20% και πλέον.

Το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Από την 1η Απριλίου ισχύει η οριζόντια αύξηση κατά 30 ευρώ που έχει δοθεί σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους. Στη συνέχεια από την 1η Ιουλίου οι 155.000 υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας έλαβαν τα 100 ευρώ του επιδόματος επικινδυνότητας. Και τον Οκτώβριο του 2025 θα τεθεί σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για 80.000 στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, που ενδεχομένως θα επεκταθεί και στα Σώματα Ασφαλείας

Σύμφωνα με τα παραδείγματα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, οι αποδοχές των στρατιωτικών θα διαμορφωθούν από τον Οκτώβριο του 2025 ως εξής:

Ανθυπολοχαγός από ΑΣΕΙ, μετά την αποφοίτηση, με το ισχύον μισθολόγιο λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές ύψους 1.485 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει αποδοχές ύψους 1.780 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 295 ευρώ και ετήσια 3.540 ευρώ. Πλωτάρχης από ΑΣΕΙ, με 18 έτη, λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές ύψους 2.319 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει αποδοχές ύψους 2.780 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία ύψους 461 ευρώ (αύξηση 20%) και ετήσια 5.532 ευρώ. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι με 29 έτη και καθήκοντα διοικητή θα λαμβάνουν Επίδομα Διοίκησης 200 ευρώ. Με το ισχύον μισθολόγιο λαμβάνουν ακαθάριστες αποδοχές 2.952 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν 3.441 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 489 ευρώ και ετήσια 5.868 ευρώ. Σμηνίας από ΑΣΣΥ, μετά την αποφοίτηση, λαμβάνει αποδοχές ύψους 1.170 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.400 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 230 ευρώ και ετήσια 2.760 ευρώ. Ανθυπασπιστής από ΑΣΣΥ, με 16 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει μικτές αποδοχές 1.775 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει αποδοχές ύψους 2.041 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση κατά 266 ευρώ και ετήσια 3.192 ευρώ. Δεκανέας ΕΠ.ΟΠ., με 3 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές 1.214 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.400 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση ύψους 186 ευρώ και ετήσια 2.232 ευρώ. Λοχίας ΕΠ.ΟΠ., με 13 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές 1.424 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.650 ευρώ. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση μισθού κατά 226 ευρώ και ετήσια 2.712 ευρώ.

Αναδρομικά για τους απόστρατους: Ποιοι και τι παίρνουν

Τα αναδρομικά που θα λάβουν οι απόστρατοι προέρχονται από δύο «πηγές»:

Από την επιστροφή των κρατήσεων του Νόμου 4093/2012 σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ για διάστημα 27 μηνών (από 1ης/1/2021 έως 31/3/2023) με ποσά ως και 2.200 ευρώ. Απο την επιστροφή κρατήσεων ΕΑΣ για 23 μήνες (Φεβρουάριος 2017-Δεκέμβριος 2018) με ποσά ως και 8.856 ευρώ.

Η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης που επιβαλλόταν σε κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ (1.434 ευρώ μετά την τιμαριθμοποίηση) κρίθηκε αντισυνταγματική όσον αφορά τις συντάξεις του Δημοσίου για τη διετία 2017-2018 με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η αντισυνταγματικότητα αφορά περίπου 350.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, εκ των οποίων οι 90.000 είναι στρατιωτικοί.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αναδρομικά δικαιούνται μόνον όσοι έχουν ασκήσει προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που υπολογίζονται σε περίπου 10.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, στην πλειοψηφία τους απόστρατοι. Αυτό το διάστημα ο ΕΦΚΑ καταβάλλει αναδρομικά ΕΑΣ σε απόστρατους που δικαιώθηκαν πριν ένα με δ;yο χρόνια.

Τα αναδρομικά, σύμφωνα με τους ενδεικτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», φτάνουν ως και 8.556 ευρώ.

Για παράδειγμα:

*Απόστρατος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 3.100 ευρώ και σημερινή σύνταξη 1.728 ευρώ, προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά 8.556 ευρώ από την ΕΑΣ για 23 μήνες.

*Απόστρατος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 2.910 ευρώ και 1.734 ευρώ σήμερα, προ φόρου, δικαιούται επιστροφή κρατήσεων 8.027 ευρώ από την ΕΑΣ για 23 μήνες.

*Απόστρατος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 1.535 ευρώ και 1.197 ευρώ σήμερα, προ φόρου, δικαιούται επιστροφή κρατήσεων 1.058 ευρώ από την ΕΑΣ για 23 μήνες.

Πάγωμα της ΕΑΣ για απόστρατους που συνεχίζουν να εργάζονται

Η προσαύξηση της σύνταξης που θα πάρουν οι συνταξιούχοι και οι απόστρατοi που εργάζονται δεν θα υπολογίζεται για την Εισφορά Αλληλεγγύης, αν η σύνταξη περάσει πάνω από τα 1.434 ευρώ και αν λόγω της προσαύξησης η σύνταξή τους θα περάσει σε υψηλότερη κλίμακα κράτησης ΕΑΣ.

Για παράδειγμα:

Απόστρατος που εργάζεται και λαμβάνει σύνταξη 1.428 ευρώ απαλλάσσεται από την ΕΑΣ γιατί η κράτηση ξεκινάει από τα 1.434 ευρώ και άνω. Αν πάρει προσαύξηση 40 ευρώ στη σύνταξη με τα ένσημα της εργασίας του, η σύνταξή του θα ανέλθει στα 1.468 ευρώ, αλλά θα συνεχίσει να απαλλάσσεται από την ΕΑΣ. Απόστρατος που εργάζεται και λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.720 έχει κράτηση ΕΑΣ 3%. Αν πάρει προσαύξηση σύνταξης κατά 70 ευρώ, η σύνταξη θα ανεβεί στα 1.790 ευρώ. Σε αυτό το ποσό (1.790 ευρώ) η ΕΑΣ αλλάζει κλίμακα και από 3% πάει στο 6%, αλλά με τη διάταξη που προωθείται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θα συνεχίσει να πληρώνει 3%.

Πάνε ταμείο 50.000 απόστρατοι για πληρωμές

Στο ταμείο του ΕΦΚΑ για πληρωμές αναδρομικών 27 μηνών από την επιστροφή κρατήσεων σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ θα πάνε 50.000 απόστρατοι. Τα ποσά αναμένεται να έχουν πιστωθεί εντός του Αυγούστου στους λογαριασμούς τους.

Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του Νόμου 4093/2012 σε άθροισμα συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα Μετοχικά τους Ταμεία και ως εκ τούτου έγινε μικρότερη για τις κύριες συντάξεις, καθώς τα μερίσματα δεν συνυπολογίζονται πλέον στο άθροισμα με την κύρια σύνταξη.

Τα αναδρομικά για τους απόστρατους από τον επανυπολογισμό των κρατήσεων του Νόμου 4093 είναι ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης.

Σύμφωνα με τον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ και άθροισμα 2.528 ευρώ μαζί με το μέρισμα είχε μείωση 15% και έχανε 291 ευρώ στην κύρια σύνταξη. Χωρίς το μέρισμα η μείωση του Νόμου 4093 πέφτει στο 10% και η μείωση γίνεται 194 ευρώ γιατί επιβάλλεται μόνον στην κύρια σύνταξη. Από την αλλαγή αυτή ο απόστρατος κέρδισε αύξηση 97 ευρώ στη σύνταξη με αναδρομικά 2.619 ευρώ Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.490 ευρώ και άθροισμα 1.888 ευρώ μαζί με το μέρισμα είχε μείωση 10% και έχανε 149 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα η μείωση πέφτει στο 5% και έχει αύξηση 74,5 ευρώ με αναδρομικά 2.025 ευρώ.

Τι ζητούν οι Ενώσεις Αποστράτων από την κυβέρνηση;

Σε υπόμνημά τους προς το υπουργείο Εργασίας οι Ενώσεις των Αποστράτων ζητούν να συμψηφίζεται μόνον το 1/5 της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, σε σύνταξη 1.000 ευρώ με προσωπική διαφορά 150 ευρώ και αύξηση 30 ευρώ να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά τα 6 ευρώ και τα υπόλοιπα 24 ευρώ να δοθούν στη σύνταξη. Επίσης, ζητούν επέκταση του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης 1,5% από τα 40 έτη και άνω που ισχύει για αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς κ.ά. σε όλους τους στρατιωτικούς που αποχωρούν με προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης από τα 45 έτη και άνω.

Συντάξεις: Αναδρομικά ΕΑΣ για απόστρατους

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών (*) 3.100 € 1.828 € 372 € 8.556 € 3.050 € 1.803 € 366 € 8.418 € 2.910 € 1.734 € 349 € 8.027 € 2.530 € 1.588 € 228 € 5.244 € 2.245 € 1.468 € 157 € 3.611 € 1.990 € 1.346 € 119 € 2.737 € 1.795 € 1.316 € 108 € 2.484 € 1.730 € 1.279 € 104 € 2.392 € 1.665 € 1.273 € 50 € 1.150 € 1.600 € 1.235 € 48 € 1.104 € 1.535 € 1.197 € 46 € 1.058 €

(*)Φεβρουάριος 2017-Δεκέμβριος 2018

Αυξήσεις και αναδρομικά αποστράτων από το κούρεμα στη μείωση του Νόμου 4093

Κύρια σύνταξη Μέρισμα Αθροισμα Αρχική μείωση Ν.4093 στην κύρια σύνταξη με βάση το άθροισμα Επανυπολογισμός μείωσης μόνον στην κύρια σύνταξη Αύξηση σύνταξης Αναδρομικά (1/1/2021-31/3/2023) 950 € 170 € 1.120 € 48 € 0 € 48 € 1.296 € 1.310 € 322 € 1.632 € 131 € 66 € 66 € 1.782 € 1.490 € 398 € 1.888 € 149 € 75 € 75 € 2.025 € 1.580 € 436 € 2.016 € 237 € 158 € 79 € 2.133 € 1.670 € 474 € 2.144 € 251 € 167 € 84 € 2.268 € 1.760 € 512 € 2.272 € 264 € 176 € 88 € 2.376 € 1.940 € 588 € 2.528 € 291 € 194 € 97 € 2.619 €

*Ποσά συντάξεων προ φόρου

Οι αυξήσεις συντάξεων για εργαζόμενους συνταξιούχους από τη μείωση των κρατήσεων Εισφοράς Αλληλεγγύης

Κύρια σύνταξη Προσαύξηση λόγω απασχόλησης Σύνολο σύνταξης Κράτηση ΕΑΣ που θα επιβαλλόταν σε όλη τη σύνταξη Κράτηση ΕΑΣ που θα επιβάλλεται σύνταξη χωρίς την προσαύξηση Μηνιαίο κέρδος για τον συνταξιούχο 1.395 € 55 € 1.450 € 16 € 0 16 € 1.415 € 45 € 1.460 € 26 € 0 26 € 1.420 € 45 € 1.465 € 31 € 0 31 € 1.428 € 40 € 1.468 € 34 € 0 34 € 1.680 € 64 € 1.744 € 105 € 50 € 54 € 1.730 € 70 € 1.800 € 108 € 52 € 56 € 2.030 € 70 € 2.100 € 147 € 122 € 25 €

*Ποσά συντάξεων μικτά

Κώστας Κατίκος

Πηγή: eleftherostypos.gr