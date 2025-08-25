Συντάξεις: Περί πλασματικών ετών ο λόγος –Ποια χρόνια εξαγοράζονται και πόσο κοστίζουν [πίνακες και παραδείγματα]

Συντάξεις: Κέρδος που ξεπερνά και τα 500 ευρώ στη μηνιαία σύνταξη, με 5 επιπλέον έτη ασφάλισης, βγάζει για τους ασφαλισμένους ο τελικός λογαριασμός από την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Το όφελος είναι μεγαλύτερο αν συνυπολογίσει κανείς ότι με τα πλασματικά έτη οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως και 7 χρόνια νωρίτερα. Το όφελος δεν είναι μόνον ότι τα πλασματικά έτη αυξάνουν και το τελικό ποσό σύνταξης, αλλά και ότι οι ασφαλισμένοι κάνουν γρήγορη απόσβεση του κόστους εξαγοράς, κυρίως όταν χρησιμοποιούν τα πλασματικά έτη για να πάρουν πλήρη, αντί μειωμένη, σύνταξη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος κερδίζει, πρώτον, όλη την εθνική σύνταξη, από την οποία θα έχανε το 30% αν έβγαινε με μειωμένη, και, δεύτερον, θα πάρει και αυξημένο ποσό ανταποδοτικής σύνταξης, γιατί τα πλασματικά έτη θα του ανεβάζουν το ποσοστό αναπλήρωσης.

Τα οφέλη φαίνονται στον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Για παράδειγμα:

Μισθωτός ασφαλισμένος που είναι 62 ετών και έχει 35 χρόνια ασφάλισης θεμελιώνει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη από τον ΕΦΚΑ. Αν έχει συντάξιμο μισθό 1.240 ευρώ, θα πάρει 463 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 305,5 ευρώ εθνική σύνταξη, αντί 436,40 ευρώ που είναι το πλήρες ποσό, επειδή, λόγω μειωμένης, έχει το πέναλτι 30% και χάνει 130,92 ευρώ. Συνολικά θα βγει με 768 ευρώ σύνταξη. Αν κάνει αναγνώριση 5 ετών για να συμπληρώσει 40ετία, μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη από τον ΕΦΚΑ. Η αναγνώριση θα υπολογιστεί με τον μέσο μισθό του τελευταίου 12μήνου πριν από την αίτηση. Αν ο μισθός 12μήνου είναι 1.380 ευρώ, τότε τα 5 χρόνια θα κοστίσουν 16.560 ευρώ. Το κόστος είναι μεν υψηλό, αλλά αυτομάτως ο ασφαλισμένος θα πάρει όλη την εθνική σύνταξη, δηλαδή 436,40 ευρώ και 620 ευρώ ανταποδοτική, δηλαδή θα βγει με σύνταξη 1.057 ευρώ, κερδίζοντας 289 ευρώ μηνιαία αύξηση σύνταξης ή 3.468 ευρώ ετησίως. Με αυτήν την ετήσια αύξηση θα κάνει απόσβεση του κόστους εξαγοράς σε 4 χρόνια και 8 μήνες.

Μισθωτός ασφαλισμένος που είναι 62 ετών και έχει 35 χρόνια ασφάλισης θεμελιώνει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη. Αν έχει συντάξιμο μισθό 3.900 ευρώ, θα πάρει 1.454,5 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 305,5 ευρώ εθνική σύνταξη. Συνολικά θα βγει με σύνταξη 1.760 ευρώ. Αν κάνει αναγνώριση 5 ετών για να συμπληρώσει 40ετία, μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη. Η αναγνώριση θα υπολογιστεί με τον μέσο μισθό του τελευταίου 12μήνου πριν από την αίτηση. Αν ο μισθός 12μήνου είναι 4.040 ευρώ, τότε τα 5 χρόνια θα κοστίσουν 48.480 ευρώ. Αυτομάτως ο ασφαλισμένος θα πάρει όλη την εθνική σύνταξη, δηλαδή 436,40 ευρώ και 1.950 ευρώ ανταποδοτική, δηλαδή θα βγει με σύνταξη 2.387 ευρώ, κερδίζοντας 627 ευρώ μηνιαία αύξηση σύνταξης ή 7.524 ευρώ ετησίως. Με αυτήν την ετήσια αύξηση θα κάνει απόσβεση του κόστους εξαγοράς σε 6 χρόνια και 4 μήνες. Η εξαγορά θα κοστίσει 808 ευρώ τον μήνα, αλλά, λόγω των πλασματικών, θα κερδίσει 627 τον μήνα στη σύνταξη, που σημαίνει ότι το καθαρό κόστος για την εξαγορά βγαίνει στα 181 ευρώ τον μήνα!

Το «κρας τεστ» που κάνει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δείχνει ότι η εξαγορά πλασματικού χρόνου αποδεικνύεται ακριβή μεν, αλλά συμφέρουσα ως προς το τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι, και κυρίως ως προς τον χρόνο που θα κάνουν απόσβεση της εξαγοράς από τα κέρδη στη σύνταξη.

Το κόστος εξαγοράς, οι αιτήσεις και οι εκπτώσεις

Το κόστος εξαγοράς για τους μισθωτούς είναι 20% επί του μισθού κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης ή του τελευταίου 12μήνου, εφόσον δεν υπάρχει σταθερή απασχόληση. Σε περιπτώσεις ανεργίας ή μερικής απασχόλησης υπολογίζεται με εισφορά 20% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Με τον σημερινό κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ, το ελάχιστο κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου είναι 176 ευρώ τον μήνα.

Με εισφορά 20% αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους και οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 2020 και μετά, ενώ για αιτήσεις μέχρι το 2019 η αναγνώριση γινόταν με εισφορά από 6,67% έως 16,67%.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει όσο και η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν πλασματικούς χρόνους από 12 κατηγορίες. Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί τώρα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότηση. Η εξαγορά συμφέρει να γίνει νωρίς και ακόμη καλύτερα να εξοφληθεί εφάπαξ, γιατί δίδεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς. Πέραν αυτού, συμφέρει όσους έχουν χαμηλές αποδοχές, γιατί, αν πάρουν αυξήσεις, αυτομάτως αυξάνεται και το κόστος των εξαγορών.

Τι αναγνωρίζουν ιδιωτικοί υπάλληλοι

Το «κλειδί» που δίνουν τα πλασματικά έτη για γρήγορη έξοδο στη σύνταξη είναι ότι με αυτά συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης έως το 2012, που για τους παλαιούς, πριν από το 1993, ασφαλισμένους καθορίζει και την ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και τα ειδικά ταμεία που χρειάζονται να συμπληρώσουν «ένσημα» έως το 2010 μπορούν να αναγνωρίσουν 200 μέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στη δεκαετία 2000-2009 και στρατιωτική θητεία.

Για να συμπληρώσουν «ένσημα» το 2011, αναγνωρίζονται μέχρι 4 έτη και για το 2012 μέχρι 5 έτη από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνο παιδιών, κενά ασφάλισης.

Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά, αναγνωρίζονται έως 7 έτη, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα πάρουν σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ή στα 67 με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης.

Τα πλασματικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ έχουν τη δυνατότητα, μέσω εξαγορών, να συμπληρώσουν την 35ετία έως το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60 και 62. Για την 35ετία, αναγνωρίζονται 4 και 5 έτη αντίστοιχα, για να συμπληρωθεί στα έτη 2011 και 2012.

Χωρίς 35ετία έως το 2012 ή χωρίς 40ετία μετά το 2013 στο σύνολο θα βγουν στα 67, αν είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 (παλαιοί), ενώ οι νέοι, από 1993 και μετά, ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ έχουν και την επιλογή για μειωμένη στα 62 με μια 15ετία εισφορών.

Επίσης αναγνωρίζουν έως 5 έτη από τον χρόνο άσκησης δραστηριότητας πριν γραφτούν στα Ταμεία τους, για να συμπληρωθεί η 35ετία έως το 2010, ενώ μετά το 2011 ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται στα άλλα πλασματικά έτη.

Πότε έχουν επίπτωση στις συντάξεις οι εξαγορές πλασματικού χρόνου με χαμηλή εισφορά;

Οι εξαγορές πλασματικού χρόνου με χαμηλή εισφορά αφορούν ασφαλισμένους του Δημοσίου με αιτήσεις έως το 2019 που το κόστος εξαγοράς ήταν κάτω από 20% του μισθού. Για παράδειγμα, για αιτήσεις έως το 2016, το κόστος ήταν 6,67%, στις αιτήσεις του 2017 ήταν 10%, για το 2018 ήταν 13,34% και για το 2019 16,67%. Οι φθηνότερες εξαγορές πλασματικού χρόνου οδήγησαν και σε μικρότερες συντάξεις έως και 70 ευρώ. Από το 2020 και μετά, όμως, και οι δημόσιοι υπάλληλοι καταβάλλουν εισφορά 20% για να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους, όπως όλοι οι μισθωτοί.

Οι 12 κατηγορίες των πλασματικών ετών ασφάλισης

Κατηγορία πλασματικού χρόνου Τι αναγνωρίζεται Τρόπος αναγνώρισης Στρατιωτική θητεία Ολος ο χρόνος Εξαγορά (*) Γονική άδεια ανατροφής Ολος ο χρόνος Εξαγορά Χρόνος τέκνων 1 ως 5 έτη Εξαγορά Επιδότηση ασθένειας Ως 300 ημέρες (200 ως το 2010) Δωρεάν Ανεργία ΟΑΕΔ Ως 300 ημέρες (200 ως το 2010) Δωρεάν Εκπαιδευτική άδεια (Δημόσιο) Ως 2 έτη Εξαγορά Χρόνος σπουδών Ο χρόνος κάθε σχολής Εξαγορά Κενά διαστήματα ανεργίας Ολος ο χρόνος Εξαγορά Χρόνος κύησης και λοχείας Ολος ο χρόνος Δωρεάν Ημέρες απεργίας Ολες οι μέρες Εξαγορά Χρόνος μαθητείας Μέχρι 2 έτη Εξαγορά Χρόνος πριν από την εγγραφή ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ Μέχρι 5 έτη Εξαγορά

*Με 20% του μισθού ή με την τρέχουσα μηνιαία εισφορά για ελεύθερους επαγγελματίες

Το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς

Συντάξιμος μισθός Μειωμένη σύνταξη στα 62 με 35 έτη ασφάλισης (1) Μισθός τελευταίου 12μήνου Κόστος εξαγοράς 5 πλασματικών ετών για πλήρη σύνταξη με 40 έτη (2) Σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης Αύξηση σύνταξης λόγω πλασματικών Απόσβεση κόστους εξαγοράς με την αύξηση της σύνταξης (έτη και μήνες) Μηνιαία Ετήσια 1.240 € 768 € 1.380 € 16.560 € 1.057 € 289 € 3.468 € 4,8 1.520 € 873 € 1.660 € 19.920 € 1.197 € 324 € 3.888 € 5,1 1.800 € 977 € 1.940 € 23.280 € 1.337 € 360 € 4.320 € 5,4 2.080 € 1.081 € 2.220 € 26.640 € 1.477 € 396 € 4.752 € 5,6 2.360 € 1.186 € 2.500 € 30.000 € 1.617 € 431 € 5.172 € 5,8 2.690 € 1.309 € 2.830 € 33.960 € 1.782 € 473 € 5.676 € 6,0 2.910 € 1.391 € 3.050 € 36.600 € 1.892 € 501 € 6.012 € 6,1 3.130 € 1.473 € 3.270 € 39.240 € 2.002 € 529 € 6.348 € 6,2 3.460 € 1.596 € 3.600 € 43.200 € 2.167 € 571 € 6.852 € 6,3 3.680 € 1.678 € 3.820 € 45.840 € 2.277 € 599 € 7.188 € 6,4 3.790 € 1.719 € 3.930 € 47.160 € 2.332 € 613 € 7.356 € 6,4 3.900 € 1.760 € 4.040 € 48.480 € 2.387 € 627 € 7.524 € 6,4

Βάσει συντάξιμου μισθού. 2. Βάσει μισθού 12μήνου. Ποσά συντάξεων μικτά

Πόσο κάνει η εξαγορά για μισθωτούς επαγγελματίες, αγρότες

ΜΙΣΘΩΤΟΙ Κόστος εξαγοράς 2025 (20% του μισθού) Μηνιαίες αποδοχές (μικτά) 1 μήνας 1 έτος 3 έτη 830 € 166 € 1.992 € 5.976 € 1.310 € 262 € 3.144 € 9.432 € 1.690 € 338 € 4.056 € 12.168 € 2.270 € 454 € 5.448 € 16.344 € 2.950 € 590 € 7.080 € 21.240 € 3.530 € 706 € 8.472 € 25.416 € ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Κόστος εξαγοράς 2025 (μηνιαία εισφορά σύνταξης) Μηνιαία εισφορά σύνταξης 2025 1 μήνας 1 έτος 3 έτη 180,58 € 180,58 € 2.167 € 6.501 € 216,70 € 216,70 € 2.600 € 7.801 € 274,95 € 274,95 € 3.299 € 9.898 € 346,01 € 346,01 € 4.152 € 12.456 € 429,89 € 429,89 € 5.159 € 15.476 € 582,50 € 582,50 € 6.990 € 20.970 € ΑΓΡΟΤΕΣ Κόστος εξαγοράς 2025 (μηνιαία εισφορά σύνταξης) Μηνιαία εισφορά σύνταξης 2025 1 μήνας 1 έτος 3 έτη 106,02 € 106 € 1.272 € 3.817 € 128,15 € 128 € 1.538 € 4.613 € 161,94 € 162 € 1.943 € 5.830 € 203,88 € 204 € 2.447 € 7.340 € 253,98 € 254 € 3.048 € 9.143 € 343,69 € 344 € 4.124 € 12.373 €

Κώστας Κατίκος

